كلام فى الكورة
عودة ألابا وتدريبات خاصة لسيبايوس.. ماذا حدث في مران ريال مدريد قبل لقاء كأس الملك؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

04:02 م 16/12/2025
ألابا

ألابا يشارك في تدريبات ريال مدريد

شهد مران نادي ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، عودة اللاعب النمساوي ديفيد ألابا إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، مع تدرب الإسباني داني سيبايوس بشكل منفصل عن زملائه الآخرين.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على نادي تالافيرا، فريق درجة ثالثة، مساء غدٍ الأربعاء، في مباراة تقام ضمن منافسات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا 2025-2026.

مران ريال مدريد

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ألابا عاد إلى المشاركة في تدريبات ريال مدريد الجماعية، بعد غياب استمر نحو شهر.

وأشارت إلى أن ألابا تدرب بشكل طبيعي، لكن مشاركته أمام تالافيرا في كأس الملك لم تحدد بعد، إذ من الوارد أن ينتظر بعض الوقت قبل العودة إلى المشاركة في مباريات ريال مدريد.

من جانبه، تدرب سيبايوس بشكل منفصل داخل منشآت ريال مدريد، لكنه سيكون على الأرجح جاهزًا لخوض المباراة المقبلة أمام تالافيرا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن تشابي ألونسو ينوي إراحة الثلاثي أنطونيو روديجر وفيدي فالفيردي و كيليان مبابي، مع إمكانية عدم سفرهم إلى تالافيرا.

ومع إصابات ريال مدريد، استعان ألونسو بـ6 لاعبين من فريق الشباب في المران الجماعي، على أن يصطحبهم معه لمواجهة تالافيرا في كأس الملك.

ريال مدريد كأس الملك

