سيطرت حالة من الاحتفالات الجنونية على لاعبي وجهاز فريق بالميراس، بعد التأهل إلى نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس 2025، فيما سيطر الحزن والصدمة على لاعبي ليجا دي كيتو.

تأهل فريق بالميراس بعد ريمونتادا مثيرة إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس، ليضرب موعد مع مواطنه فريق فلامينجو، في مباراة ستقام خارج البرازيل.

الأنظار على ليما.. موعد نهائي كوبا ليبرتادوريس بين بالميراس وفلامينجو

لحظات جنونية بعد ريمونتادا بالميراس

وانفجر ملعب أليانز باركي بالاحتفالات من جانب الأنصار واللاعبين والجهاز الفني لفريق بالميراس، بعد التأهل والانتصار الدرامي إلى النهائي، بينما ظهرت أثار الصدمة على وجه لاعبي الفريق الإكوادوري.

كما رفع جوستافو سوزا، قائد بالميراس، رسالة واضحة للجميع على الثقة في قدرة فريقه للفوز على ملعبه، بعدما رفع لافتة مكتوب عليها: "90 دقيقة في ملعب أليانز باركي وقت طويل جدًا".

أبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس دخل في نوبة بكاء بعد الانتصار الدارمي والريمونتادا المثيرة التي حسمت تأهله إلى نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس 2025.

🥹 A emoção de quem vive o @Palmeiras por cinco anos. Parabéns, Abel Ferreira! 👏



🏆 CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/4QiCbXP1EG — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 31, 2025

ويعد بطل كوبا ليبرتادوريس بمثابة منافس محتمل لفريق بيراميدز، الذي تأهل إلى كأس التحدي (نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال)، منتظرًا الفائز من ديربي الأمريكتين الذي سيجمع بين كروز أزول المكسيكي وبطل كوبا ليبرتادوريس بين ممثلي البرازيل.

ومن المقرر أن تقام مباراة ديربي الأمريكتين، يوم 10 ديسمبر المقبل في قطر، والمتأهل سيواجه بيراميدز، يوم السبت الموافق 13 من الشهر نفسه.

على أن تكون المباراة النهائية، التي تحدد طرفها الأول، وهو باريس سان جيرمان، بطل أوروبا، يوم 17 من شهر ديسمبر المقبل.