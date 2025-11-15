المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
طريق الزمالك.. القرعة تضع المصري وفريق شيكابالا أمام البطل في كأس مصر

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:53 م 15/11/2025
الزمالك

فريق الزمالك

جرت اليوم السبت، فعاليات قرعة دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2025-2026، والتي أسفرت عن عدة مواجهات قوية في المسابقة.

وتقرر في القرعة التي تم سحبها في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، أن يتواجد الأهلي والزمالك في طريقين مختلفين، وجرت لاحقًا قرعة بين بيراميدز والمصري البورسعيدي لينضم كل منهما في طريق منفصل.

وأسفرت القرعة عن تواجد المصري في طريق الزمالك، بينما تواجد بيراميدز في مسار الأهلي.

وأوقع القدر فريق ألو إيجيبت (جي) الذي يتواجد في رئاسته محمود عبد الرازق شيكابالا، ويدربه إبراهيم صلاح، في طريق الزمالك، إذ من الممكن أن يلتقي الثنائي في دور نصف النهائي، كما هو الحال بالنسبة للمصري البورسعيدي.

طريق الزمالك إلى النهائي

يفتتح نادي الزمالك مشواره في كأس مصر بمواجهة نظيره بلدية المحلة، في دور الـ32 من المسابقة، وينتظر الفائز من المباراة، الفريق المتأهل من لقاء سيراميكا كليوباترا وأبو قير للأسمدة في المرحلة التالية من البطولة (دور الـ16).

- مباراة 9: الزمالك × بلدية المحلة.

- مباراة 10: سيراميكا كليوباترا × أبو قير للأسمدة.

- مباراة 11: طلائع الجيش × السكة الحديد.

- مباراة 12: الاتحاد السكندري × كهرباء الإسماعيلية.

- مباراة 13: حرس الحدود × الإسماعيلي.

- مباراة 14: سموحة × غزل المحلة.

- مباراة 15: زد × ألو إيجبت.

- مباراة 16: المصري البورسعيدي × دكرنس.

ولم يكشف الاتحاد المصري لكرة القدم بعد عن مواعيد مباريات دور الـ32، وتقرر أن يعلن عنها في وقت لاحق.

وتقرر اعتبارًا من دور الـ32 حال نهاية المباريات بالتعادل، أن تلعب أشواط إضافية ثم ركلات ترجيح، والنادي المكتوب أولًا هو المسؤول عن التنظيم.

الزمالك كأس مصر المصرية للاتصالات قرعة كأس مصر

