كلام فى الكورة
الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 0
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

0 0
16:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

دوري أبطال أفريقيا
سانت إيلوا لوبوبو

سانت إيلوا لوبوبو

0 1
15:00
الهلال السوداني

الهلال السوداني

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

طريق الأهلي.. فاركو يتجنب مفاجآت كأس مصر ويتخطى تليفونات بني سويف

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:48 م 30/11/2025
فاركو

فاركو

تخطى فاركو، فريق تليفونات بني سويف، في دور الـ32 ببطولة كأس مصر بعد الفوز بهدفين دون رد.

وأقيمت مباراة فاركو وتليفونات بني سويف، على ستاد المكس في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

هدفا فاركو جاءا في الدقيقة 47 عن طريق محمد مجدي، وأحمد فؤاد في الدقيقة 63.

وتجنب فاركو مفاجآت كأس مصر، أمام تليفونات بني سويف.

وأصبح فاركو خامس المتأهلين إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر، حيث لحق بكل من، بتروجيت، وسموحة، وكهرباء الإسماعيلية، والبنك الأهلي.

وينتظر فاركو الفائز من مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في دور الـ16 من كأس مصر.

ولم يتحدد موعد لمباراة الأهلي والمصرية للاتصالات، بعد توقف المنافسات في مصر بسبب مشاركة منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب.

 

 

مباشر
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 0
ليفربول

ليفربول

45

دقيقة وقت محتسب بدل من الضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
