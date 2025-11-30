تخطى فاركو، فريق تليفونات بني سويف، في دور الـ32 ببطولة كأس مصر بعد الفوز بهدفين دون رد.

وأقيمت مباراة فاركو وتليفونات بني سويف، على ستاد المكس في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

هدفا فاركو جاءا في الدقيقة 47 عن طريق محمد مجدي، وأحمد فؤاد في الدقيقة 63.

وتجنب فاركو مفاجآت كأس مصر، أمام تليفونات بني سويف.

وأصبح فاركو خامس المتأهلين إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر، حيث لحق بكل من، بتروجيت، وسموحة، وكهرباء الإسماعيلية، والبنك الأهلي.

وينتظر فاركو الفائز من مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في دور الـ16 من كأس مصر.

ولم يتحدد موعد لمباراة الأهلي والمصرية للاتصالات، بعد توقف المنافسات في مصر بسبب مشاركة منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب.