حقق فريق النادي الأهلي لكرة اليد الفوز على سبورتنج مساء اليوم الأربعاء، بنتيجة 29-22.

وأقيمت المباراة بين الأهلي وسبورتنج على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة السوبر المصري للموسم 2024-25.

ونجح الأهلي في العودة من التأخر في الشوط الأول الذي انتهى لصالح فريق سبورتنج بنتيجة 15-13، إلا أن الفريق الأحمر حسم التأهل للنهائي بعدما انتصر بنتيجة 29-22.

وبهذه النتيجة، يضرب الأهلي موعدا مع سموحة الذي فاز على نادي الزمالك بنتيجة 29-28 في لقاء أقيم مساء اليوم الأربعاء أيضًا.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات يوم 12 نوفمبر الجاري، وستشهد احتفالية خاصة.

وسبق ودخل الأهلي معسكرًا مغلقًا استعدادًا للمباراة، بعدما خاض الفريق مرانه الأخير والذي شهد تركيزا كبيرا من جانب الجهاز الفني على الجوانب الخططية.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد توج مؤخراً بلقب بطولة إفريقيا أبطال الدوري التي أقيمت في دولة المغرب.