كرة يد - السوبر المصري
الأهلي

الأهلي

29 22
18:30
سبورتنج

سبورتنج

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كرة يد - السوبر المصري
الزمالك

الزمالك

28 29
16:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

2 2
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

1 0
15:30
السعودية

السعودية

كرة يد.. الأهلي يهزم سبورتنج ويتأهل إلى نهائي السوبر المصري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:08 م 05/11/2025
الأهلي وسبورتنج

صورة من مباراة الأهلي وسبورتنج

حقق فريق النادي الأهلي لكرة اليد الفوز على سبورتنج مساء اليوم الأربعاء، بنتيجة 29-22.

وأقيمت المباراة بين الأهلي وسبورتنج على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة السوبر المصري للموسم 2024-25.

ونجح الأهلي في العودة من التأخر في الشوط الأول الذي انتهى لصالح فريق سبورتنج بنتيجة 15-13، إلا أن الفريق الأحمر حسم التأهل للنهائي بعدما انتصر بنتيجة 29-22.

وبهذه النتيجة، يضرب الأهلي موعدا مع سموحة الذي فاز على نادي الزمالك بنتيجة 29-28 في لقاء أقيم مساء اليوم الأربعاء أيضًا.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات يوم 12 نوفمبر الجاري، وستشهد احتفالية خاصة.

وسبق ودخل الأهلي معسكرًا مغلقًا استعدادًا للمباراة، بعدما خاض الفريق مرانه الأخير والذي شهد تركيزا كبيرا من جانب الجهاز الفني على الجوانب الخططية.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد توج مؤخراً بلقب بطولة إفريقيا أبطال الدوري التي أقيمت في دولة المغرب.

الأهلي السوبر المصري سبورتنج كرة اليد سموحة

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

2 2
تشيلسي

تشيلسي

85

تسديدة رائعة من فاكوندو بونانوتي من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار مرمى كاراباج إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
