أعلن نادي الزمالك، عن تصعيد 8 لاعبين من قطاع الناشئين، للمشاركة مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، على صعيد التدريبات، ثم منافسات بطولة كأس الرابطة، لتعويض غياب اللاعبين الدوليين.

ولعل الاسم الأبرز الذي لفت أنظار جماهير الزمالك من قبل، هو محمد حمد لاعب فريق مواليد 2008، والذي شارك مؤخرًا مع منتخب مصر في كأس العالم للناشئين الماضية.

ولد محمد أحمد حمد شحاتة في الخامس من أبريل عام 2008، والذي تم تصعيده من قبل لمران الفريق الأول، حيث يشغل عدة مراكز في خط الوسط المهاجم، سواء كصانع ألعاب أو كجناح.

ويشارك حمد مع الفئة العمرية الأكبر منه، حيث يخوض عدة مباريات مع فريق مواليد 2007 بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات دوري الجمهورية.

وكشف محمد حمد في وقت سابق، عن أنه لعب للنادي الأهلي، لكن حدثت بعض المشاكل أدت لانتقاله إلى الزمالك، عام 2016 بعد اختيار من المدرب أحمد رزق عقب خوضه للاختبارات.

كما أكد لاعب الزمالك الصاعد، أنه يحلم بالتفوق على لامين يامال نجم برشلونة، حال أتيحت له الإمكانيات والظروف المناسبة لتطوير موهبته، مشيرًا إلى أنه لاعب مميز للغاية، لكنه يأمل في أن يتوافر له نفس ما حصل عليه النجم الكتالوني، على صعيد الثقة والتغذية والإعداد البدني.

ويأمل حمد في كسب ثقة أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك، للحصول على فرصة لإظهار قدراته من بوابة بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.