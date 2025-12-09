المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
عمان

عمان

- -
16:30
المغرب الثاني

المغرب الثاني

كأس العرب
جزر القمر

جزر القمر

- -
20:30
السعودية

السعودية

الدوري الألماني
ماينز

ماينز

- -
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
موناكو

موناكو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لعب في الأهلي ويحلم بالتفوق على يامال.. من هو محمد حمد ناشئ الزمالك؟

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:26 ص 05/12/2025
محمد حمد ناشئ نادي الزمالك

محمد حمد ناشئ نادي الزمالك

أعلن نادي الزمالك، عن تصعيد 8 لاعبين من قطاع الناشئين، للمشاركة مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، على صعيد التدريبات، ثم منافسات بطولة كأس الرابطة، لتعويض غياب اللاعبين الدوليين.

ولعل الاسم الأبرز الذي لفت أنظار جماهير الزمالك من قبل، هو محمد حمد لاعب فريق مواليد 2008، والذي شارك مؤخرًا مع منتخب مصر في كأس العالم للناشئين الماضية.

ولد محمد أحمد حمد شحاتة في الخامس من أبريل عام 2008، والذي تم تصعيده من قبل لمران الفريق الأول، حيث يشغل عدة مراكز في خط الوسط المهاجم، سواء كصانع ألعاب أو كجناح.

ويشارك حمد مع الفئة العمرية الأكبر منه، حيث يخوض عدة مباريات مع فريق مواليد 2007 بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات دوري الجمهورية.

وكشف محمد حمد في وقت سابق، عن أنه لعب للنادي الأهلي، لكن حدثت بعض المشاكل أدت لانتقاله إلى الزمالك، عام 2016 بعد اختيار من المدرب أحمد رزق عقب خوضه للاختبارات.

كما أكد لاعب الزمالك الصاعد، أنه يحلم بالتفوق على لامين يامال نجم برشلونة، حال أتيحت له الإمكانيات والظروف المناسبة لتطوير موهبته، مشيرًا إلى أنه لاعب مميز للغاية، لكنه يأمل في أن يتوافر له نفس ما حصل عليه النجم الكتالوني، على صعيد الثقة والتغذية والإعداد البدني.

ويأمل حمد في كسب ثقة أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك، للحصول على فرصة لإظهار قدراته من بوابة بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك ناشئين الزمالك محمد حمد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg