كلام فى الكورة
بعد موافقة يورتشيتش.. بيراميدز يعلن مشاركته في كأس الرابطة بفرق الناشئين

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:38 م 08/12/2025
أعلن نادي بيراميدز مساء اليوم الإثنين، منح لاعبي قطاع الناشئين بالنادي فرصة خوض مباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي مساء الغد الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر أو كأس الرابطة 2025-26، في لقاء يقام على استاد السلام.

وأوضح المركز الإعلامي لنادي بيراميدز أن إدارة النادي قررت منح الفرصة لقطاع الناشئين لخوض مباريات النسخة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر ليشارك في المسابقة بفريق الشباب دون الفريق الأول.

وأضاف المركز الإعلامي أن هذا القرار جاء بعد التشاور بين إدارة النادي والكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول، وإسلام شكري رئيس قطاع الناشئين.

ومن المقرر أن يخوض بيراميدز مباريات كأس عاصمة مصر بفريق الشباب مواليد 2005، مدعوما بعدد من لاعبي فريق الناشئين مواليد 2007.

ويتواجد بيراميدز في المجموعة الثانية رفقة أندية: "الإسماعيلي، بتروجت، الجونة، وادي دجلة، البنك الأهلي ومودرن سبورت".

وستقام غدا الثلاثاء، أيضا مباراتي فاركو مع المقاولون العرب في الخامسة مساءً، ويلتقي كهرباء الإسماعيلية مع الزمالك في الثامنة مساءً.

مباراة بيراميدز القادمة
كأس الرابطة بيراميدز كأس عاصمة مصر يورتشيتش

