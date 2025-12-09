ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق نسخة الموسم الحالي من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة (2025-2026).

وينافس 21 ناديا من الدوري المصري الممتاز في كأس الرابطة هذا الموسم، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل منها 7 أندية.

ويتأهل من كل مجموعة المتصدر والوصيف إلى ربع النهائي، بجانب أفضل فريقين بالمركز الثالث.

ومن المقرر أن يقام دور المجموعات على 7 جولات تستمر حتى منتصف شهر يناير المقبل، تزامنا مع إيقاف الدوري لمشاركة منتخب مصر الثاني في كأس العرب، والمنتخب الأول في كأس أمم أفريقيا.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة 2025-2026 بالمواعيد والملاعب.

جدول مباريات الجولة الأولى من كأس الرابطة

الثلاثاء 9 ديسمبر 2025

فاركو × المقاولون العرب - 5 مساء - استاد حرس الحدود

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك - 8 مساء - استاد المقاولون العرب

بيراميدز × البنك الأهلي - 8 مساء - استاد السلام

الأربعاء 10 ديسمبر 2025

طلائع الجيش × سيراميكا كليوباترا - 5 مساء - استاد جهاز الرياضة العسكري

الإسماعيلي × الجونة - 8 مساء - استاد الإسماعيلية

زد × سموحة - 8 مساء - استاد السلام

الخميس 11 ديسمبر 2025

الاتحاد السكندري × المصري - 5 مساء - استاد السويس

وادي دجلة × بتروجيت - 8 مساء - ملعب بتروسبورت

الأهلي × إنبي - 8 مساء - استاد السلام

جدول مباريات اليوم