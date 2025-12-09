المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بالمواعيد والملاعب.. جدول مباريات الجولة الأولى من كأس الرابطة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:54 م 09/12/2025
كأس الرابطة

كأس الرابطة

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق نسخة الموسم الحالي من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة (2025-2026).

وينافس 21 ناديا من الدوري المصري الممتاز في كأس الرابطة هذا الموسم، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل منها 7 أندية.

ويتأهل من كل مجموعة المتصدر والوصيف إلى ربع النهائي، بجانب أفضل فريقين بالمركز الثالث.

ومن المقرر أن يقام دور المجموعات على 7 جولات تستمر حتى منتصف شهر يناير المقبل، تزامنا مع إيقاف الدوري لمشاركة منتخب مصر الثاني في كأس العرب، والمنتخب الأول في كأس أمم أفريقيا.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة 2025-2026 بالمواعيد والملاعب.

جدول مباريات الجولة الأولى من كأس الرابطة

الثلاثاء 9 ديسمبر 2025

فاركو × المقاولون العرب - 5 مساء - استاد حرس الحدود

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك - 8 مساء - استاد المقاولون العرب

بيراميدز × البنك الأهلي - 8 مساء - استاد السلام

الأربعاء 10 ديسمبر 2025

طلائع الجيش × سيراميكا كليوباترا - 5 مساء - استاد جهاز الرياضة العسكري

الإسماعيلي × الجونة - 8 مساء - استاد الإسماعيلية

زد × سموحة - 8 مساء - استاد السلام

الخميس 11 ديسمبر 2025

الاتحاد السكندري × المصري - 5 مساء - استاد السويس

وادي دجلة × بتروجيت - 8 مساء - ملعب بتروسبورت

الأهلي × إنبي - 8 مساء - استاد السلام

الزمالك الأهلي كأس رابطة الأندية

