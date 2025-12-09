حقق فريق فاركو فوزًا مثيرًا على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 3-2، اليوم الإثنين، في أولى مباريات النسخة الخامسة من كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة"، والتي أقيمت على استاد حرس الحدود بالإسكندرية.

انطلاقة قوية لفاركو في كأس الرابطة

وسجل أهداف المقاولون العرب كل من كالو انوماشي ومحمد سالم، بينما أحرز أهداف فاركو كل من أحمد فؤاد وكريم الطيب الذي سجل هدفين، ليمنح فريقه أول 3 نقاط في المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة الأولى إلى جانب فاركو والمقاولون العرب كل من: الأهلي، سيراميكا كليوباترا، طلائع الجيش، إنبي، وغزل المحلة.

يذكر أن سيراميكا كليوباترا هو الفريق الأكثر تتويجًا بالبطولة بـ3 مرات، فيما يعد فريق مودرن سبورت أول فريق يفوز بالبطولة في نسختها الافتتاحية بعد تغلبه على غزل المحلة في النهائي.

ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، بينما ينال الوصيف 4 ملايين جنيه، ويأخذ صاحب المركز الثالث 2 مليون جنيه، في حين يحصل صاحب المركز الرابع على 1.5 مليون جنيه.