المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فاركو يبدأ مشواره في كأس الرابطة بالفوز على المقاولون العرب

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:34 م 09/12/2025 تعديل في 07:54 م
فاركو

فاركو يهزم المقاولون العرب

حقق فريق فاركو فوزًا مثيرًا على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 3-2، اليوم الإثنين، في أولى مباريات النسخة الخامسة من كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة"، والتي أقيمت على استاد حرس الحدود بالإسكندرية.

انطلاقة قوية لفاركو في كأس الرابطة

وسجل أهداف المقاولون العرب كل من كالو انوماشي ومحمد سالم، بينما أحرز أهداف فاركو كل من أحمد فؤاد وكريم الطيب الذي سجل هدفين، ليمنح فريقه أول 3 نقاط في المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة الأولى إلى جانب فاركو والمقاولون العرب كل من: الأهلي، سيراميكا كليوباترا، طلائع الجيش، إنبي، وغزل المحلة.

يذكر أن سيراميكا كليوباترا هو الفريق الأكثر تتويجًا بالبطولة بـ3 مرات، فيما يعد فريق مودرن سبورت أول فريق يفوز بالبطولة في نسختها الافتتاحية بعد تغلبه على غزل المحلة في النهائي.

ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، بينما ينال الوصيف 4 ملايين جنيه، ويأخذ صاحب المركز الثالث 2 مليون جنيه، في حين يحصل صاحب المركز الرابع على 1.5 مليون جنيه.

المقاولون فاركو كأس عاصمة مصر فاركو ضد المقاولون

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg