حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 مواجهة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية، وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في كأس رابطة الأندية.

تعادل مثير بين الزمالك وكهرباء الإسماعيلية في كأس الرابطة

بدأ الزمالك المباراة بشكل قوي، حيث أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد سجله عمر ناصر في الدقيقة 21، بعد كرة عرضية متقنة من بيسيرا قابلها برأسية سكنت الشباك.

ومع انطلاق الشوط الثاني، عزز الزمالك تقدمه بهدفين متتاليين في الدقيقتين 46 و48 عن طريق أحمد شريف وآدم كايد.

جاء الهدف الثاني من تسديدة صاروخية لأحمد شريف من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى للحارس، فيما أضاف آدم كايد الهدف الثالث بعد مهارة فردية داخل منطقة الجزاء أنهاها بتسديدة قوية داخل الشباك.

لكن المباراة انقلبت تمامًا بعد ذلك، حيث نجح محمد السيد شيكا لاعب كهرباء الإسماعيلية في تسجيل هاتريك تاريخي في الدقائق 55 و72 و77، ليقود فريقه للعودة وإدراك التعادل بعد تأخره بثلاثية نظيفة.

وتضم المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة فرق الزمالك، المصري، حرس الحدود، زد إف سي، الاتحاد السكندري، سموحة، وكهرباء الإسماعيلية.