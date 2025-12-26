المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرب سموحة: الفوز على الزمالك إنجاز كبير.. ونعاني من أزمة في إنهاء الهجمات

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:08 ص 26/12/2025
أحمد عبد العزيز

أحمد عبد العزيز المدير الفني لنادي سموحة

أعرب أحمد عبد العزيز، المدير الفني لنادي سموحة، عن سعادته بتحقيق الفوز على الزمالك في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، مؤكدًا أن الانتصار جاء مستحقًا في ظل الأداء الذي قدمه فريقه طوال المباراة.

مدرب سموحة يكشف كواليس الانتصار على الزمالك

وقال عبد العزيز، في تصريحات لقناة "أون سبورت": "الحمد لله على المكسب، أهدرنا فرصًا كثيرة خلال اللقاء، ومنذ بداية الموسم نعاني من مشكلة واضحة في إنهاء الهجمات، وهو أمر فارق معنا جدًا".

وأضاف مدرب سموحة: "في أغلب مبارياتنا نكون الطرف الأفضل من حيث الأداء وصناعة الفرص، لكن اللمسة الأخيرة لا تكون على المستوى المطلوب، وكان من الممكن أن نحقق الفوز على الزمالك بأكثر من هدف دون رد".

وتابع: "الفوز على الزمالك أمر كبير ومكسب معنوي مهم للغاية، وهدفنا في بطولة كأس الرابطة هو الوصول لأبعد نقطة ممكنة".

وشدد أحمد عبد العزيز على أهمية البطولة قائلًا: "بطولة الرابطة أصبحت ذات قيمة كبيرة، وجميع الفرق تشارك بلاعبيها الأساسيين، باستثناء الأهلي وبيراميدز، ونحن نحرص في الوقت نفسه على الحفاظ على فورمة اللاعبين وتجهيزهم بشكل جيد".

وكان الزمالك قد تلقى الهزيمة الأولى له في بطولة كأس رابطة الأندية هذا الموسم، بعدما خسر أمام سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الزمالك عند 4 نقاط، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، بعدما استهل مشواره في البطولة بالتعادل مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3، ثم حقق الفوز على حرس الحدود بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية.

الزمالك سموحة كأس رابطة الأندية أحمد عبد العزيز

