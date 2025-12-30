يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة المقاولون العرب، في بطولة كأس رابطة الأندية.

ويلعب الأهلي أمام المقاولون العرب، غدًا الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية.

ويدخل الأهلي، مباراة المقاولون العرب، بعد الخسارة الكارثية أمام المصرية للاتصالات في بطولة كأس مصر.

وخسر الأهلي أمام المصرية للاتصالات، بنتيجة 2-1 في دور الـ32 يوم السبت الماضي.

وعلم الرغم من رغبة الأهلي، في محو خسارة المصرية للاتصالات، إلا أن مباراة المقاولون العرب، ليست المناسبة لذلك الأمر، حيث إنه يتعامل معها بشكل ودي؛ من أجل إعداد اللاعبين.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس رابطة الأندية، بقائمة معظمها من الناشئين، حيث يريد الدنماركي ييس توروب، منح العناصر الشبابة فرصة للمشاركة.

وخاض الأهلي 3 مباريات في بطولة كأس رابطة الأندية، حيث فاز في مباراة وخسر في اثنين.

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، بينما خسر أمام إنبي وغزل المحلة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة ِكأس رابطة الأندية، بجوار كل من، إنبي، وسيراميكا كليوباترا، وغزل المحلة، والمقاولون العرب، وفاركو.

ويمتلك الأهلي 3 نقاط، ليحتل بهم المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة.

بطاقة المباراة

الحدث: كأس رابطة الأندية

المباراة: الأهلي والمقاولون العرب

الاستاد: السلام

التوقيت: الساعة 5 مساءً

القناة الناقلة: أون سبورت1

الحكم: أحمد عبد الله