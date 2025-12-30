المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
تنزانيا

تنزانيا

- -
18:00
تونس

تونس

كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
18:00
نيجيريا

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية
بنين

بنين

- -
21:00
السنغال

السنغال

كأس الأمم الأفريقية
بوتسوانا

بوتسوانا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
22:15
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
21:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:15
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

من أجل استعادة التوازن.. الأهلي يواجه المقاولون العرب في رابطة الأندية

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:54 م 29/12/2025
الأهلي

الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة المقاولون العرب، في بطولة كأس رابطة الأندية.

ويلعب الأهلي أمام المقاولون العرب، غدًا الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية.

ويدخل الأهلي، مباراة المقاولون العرب، بعد الخسارة الكارثية أمام المصرية للاتصالات في بطولة كأس مصر.

وخسر الأهلي أمام المصرية للاتصالات، بنتيجة 2-1 في دور الـ32 يوم السبت الماضي.

وعلم الرغم من رغبة الأهلي، في محو خسارة المصرية للاتصالات، إلا أن مباراة المقاولون العرب، ليست المناسبة لذلك الأمر، حيث إنه يتعامل معها بشكل ودي؛ من أجل إعداد اللاعبين.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس رابطة الأندية، بقائمة معظمها من الناشئين، حيث يريد الدنماركي ييس توروب، منح العناصر الشبابة فرصة للمشاركة.

وخاض الأهلي 3 مباريات في بطولة كأس رابطة الأندية، حيث فاز في مباراة وخسر في اثنين.

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، بينما خسر أمام إنبي وغزل المحلة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة ِكأس رابطة الأندية، بجوار كل من، إنبي، وسيراميكا كليوباترا، وغزل المحلة، والمقاولون العرب، وفاركو.

ويمتلك الأهلي 3 نقاط، ليحتل بهم المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة.

بطاقة المباراة

الحدث: كأس رابطة الأندية

المباراة: الأهلي والمقاولون العرب

الاستاد: السلام

التوقيت: الساعة 5 مساءً

القناة الناقلة: أون سبورت1

الحكم: أحمد عبد الله 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي المقاولون العرب كأس رابطة الأندية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg