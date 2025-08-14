المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ثلاثية جديدة.. المصري يواصل انتصاراته في الدوري بالفوز على طلائع الجيش

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:36 م 14/08/2025
المصري البورسعيدي

المصري البورسعيدي

واصل المصري البورسعيدي انتصاراته في الدوري الممتاز بعد الفوز الذي حققه على طلائع الجيش بنتيجة 3-0، مساء اليوم الخميس.

وأقيمت مباراة المصري وطلائع الجيش على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

تابع نتائج الجولة الأولى في الدوري من هنا

للتعرف على مباريات الجولة الثانية اضغط هنا

تشكيل مباراة المصري وطلائع الجيش

دخل المصري المباراة بتشكيلة مكونة من: "عصام ثروت، أحمد عيد، محمد هاشم، باهر المحمدي، عمرو سعداوي، محمد مخلوف، محمود حمادة، أحمد علي ماهر، دغموم، منذر طمين، صلاح محسن".

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي: "محمد شعبان، خالد عوض، أحمد علاء، فتح الله، خالد سطوحي، عمرو طارق،علي حمدي، حسام السويسي، بو بكار كيتا، ديلسون، إسماعيل أجورو".

وافتتح المصري التسجيل في الدقيقة 11 بعد عرضية رائعة من دغموم وقابلها صلاح محسن برأسية داخل شباك طلائع الجيش، لتصبح النتيجة 1-0.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم المصري على طلائع الجيش بنتيجة 1-0.

وعزز المصري تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 52 عن طريق منذر طمين، لتتحول النتيجة إلى 2-0.

وفي الدقيقة 87 أطلق محمد مخلوف تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك طلائع الجيش، ليتقدم المصري بنتيجة 3-0.

وانتهت أحداث المباراة بفوز المصري على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة.

المصري يحقق الفوز الثاني في الدوري

استطاع المصري أن يحصد انتصاره الثاني على التوالي، ليبقى على صدارة الدوري الممتاز.

وكان الفريق البورسعيدي انتصر في الجولة الأولى على الاتحاد بنتيجة 3-1.

بينما يظل طلائع الجيش بدون انتصار بعدما تعادل في الجولة الأولى مع سموحة بهدف لمثله.

مباراة طلائع الجيش القادمة
الدوري المصري طلائع الجيش المصري البورسعيدي طلائع الجيش ضد المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520296/ثلاثية-جديدة-المصري-يواصل-انتصاراته-في-الدوري-بالفوز-على-طلائع-الجيش", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "سليمان غريب", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8/271" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"ثلاثية جديدة.. المصري يواصل انتصاراته في الدوري بالفوز على طلائع الجيش", "alternativeHeadline":"المصري يواصل انتصاراته في الدوري بالفوز على طلائع الجيش", "description": "واصل المصري البورسعيدي انتصاراته في الدوري الممتاز بعد الفوز الذي حققه على طلائع الجيش بنتيجة 3-0، مساء اليوم الخميس. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/14/المنصري-easy-resize-com2025_8_14_19_11.webp", "keywords": "المصري البورسعيدي-طلائع الجيش-الدوري المصري-طلائع الجيش ضد المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520296/ثلاثية-جديدة-المصري-يواصل-انتصاراته-في-الدوري-بالفوز-على-طلائع-الجيش", "articleBody": "واصل المصري البورسعيدي انتصاراته في الدوري الممتاز بعد الفوز الذي حققه على طلائع الجيش بنتيجة 3-0، مساء اليوم الخميس.وأقيمت مباراة المصري وطلائع الجيش على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.تابع نتائج الجولة الأولى في الدوري من هناللتعرف على مباريات الجولة الثانية اضغط هناتشكيل مباراة المصري وطلائع الجيشدخل المصري المباراة بتشكيلة مكونة من: "عصام ثروت، أحمد عيد، محمد هاشم، باهر المحمدي، عمرو سعداوي، محمد مخلوف، محمود حمادة، أحمد علي ماهر، دغموم، منذر طمين، صلاح محسن".وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي: "محمد شعبان، خالد عوض، أحمد علاء، فتح الله، خالد سطوحي، عمرو طارق،علي حمدي، حسام السويسي، بو بكار كيتا، ديلسون، إسماعيل أجورو".وافتتح المصري التسجيل في الدقيقة 11 بعد عرضية رائعة من دغموم وقابلها صلاح محسن برأسية داخل شباك طلائع الجيش، لتصبح النتيجة 1-0.وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم المصري على طلائع الجيش بنتيجة 1-0.وعزز المصري تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 52 عن طريق منذر طمين، لتتحول النتيجة إلى 2-0.وفي الدقيقة 87 أطلق محمد مخلوف تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك طلائع الجيش، ليتقدم المصري بنتيجة 3-0.وانتهت أحداث المباراة بفوز المصري على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة.المصري يحقق الفوز الثاني في الدورياستطاع المصري أن يحصد انتصاره الثاني على التوالي، ليبقى على صدارة الدوري الممتاز.وكان الفريق البورسعيدي انتصر في الجولة الأولى على الاتحاد بنتيجة 3-1.بينما يظل طلائع الجيش بدون انتصار بعدما تعادل في الجولة الأولى مع سموحة بهدف لمثله.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/14/المنصري-easy-resize-com2025_8_14_19_11.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 14T20:36: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-14T23:52:03+03:00", "datePublished" : "2025-08-14T20:36:00+03:00" }