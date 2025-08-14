واصل المصري البورسعيدي انتصاراته في الدوري الممتاز بعد الفوز الذي حققه على طلائع الجيش بنتيجة 3-0، مساء اليوم الخميس.

وأقيمت مباراة المصري وطلائع الجيش على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

تشكيل مباراة المصري وطلائع الجيش

دخل المصري المباراة بتشكيلة مكونة من: "عصام ثروت، أحمد عيد، محمد هاشم، باهر المحمدي، عمرو سعداوي، محمد مخلوف، محمود حمادة، أحمد علي ماهر، دغموم، منذر طمين، صلاح محسن".

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي: "محمد شعبان، خالد عوض، أحمد علاء، فتح الله، خالد سطوحي، عمرو طارق،علي حمدي، حسام السويسي، بو بكار كيتا، ديلسون، إسماعيل أجورو".

وافتتح المصري التسجيل في الدقيقة 11 بعد عرضية رائعة من دغموم وقابلها صلاح محسن برأسية داخل شباك طلائع الجيش، لتصبح النتيجة 1-0.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم المصري على طلائع الجيش بنتيجة 1-0.

وعزز المصري تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 52 عن طريق منذر طمين، لتتحول النتيجة إلى 2-0.

وفي الدقيقة 87 أطلق محمد مخلوف تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك طلائع الجيش، ليتقدم المصري بنتيجة 3-0.

وانتهت أحداث المباراة بفوز المصري على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة.

المصري يحقق الفوز الثاني في الدوري

استطاع المصري أن يحصد انتصاره الثاني على التوالي، ليبقى على صدارة الدوري الممتاز.

وكان الفريق البورسعيدي انتصر في الجولة الأولى على الاتحاد بنتيجة 3-1.

بينما يظل طلائع الجيش بدون انتصار بعدما تعادل في الجولة الأولى مع سموحة بهدف لمثله.