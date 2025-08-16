أعلن نادي الزمالك مساء اليوم الخميس، تطورات حالة أحمد ربيع، لاعب الوسط، الغائب عن مباريات الفريق بسبب الإصابة.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تطورات إصابة ربيع

وأوضح الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن الجهاز الطبي بقيادة الإسباني جيرارد أوسو مانزانيت، أكد أن ربيع بدأ المرحلة الثانية من التأهيل، للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الضامة.

ويواصل أحمد ربيع البرنامج التأهيلي الموضوع له، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراة الجولة الأولى لبطولة الدوري أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0.

ربيع زملكاوي

وسبق وأعلن نادي الزمالك يوم 29 يوليو الماضي التعاقد مع أحمد ربيع قادما من نادي البنك الأهلي.

ومن المنتظر أن يشغل أحمد ربيع مركز لاعب الوسط الدفاعي مع الزمالك، إذ قدم أداءً جيدًا في موسم 2024-2025 مع البنك الأهلي.

وشارك ربيع صاحب الـ20 عامًا مع البنك الأهلي في 20 مباراة رسمية فقط، صنع خلالها هدفًا وحيدًا دون أن يسجل.

