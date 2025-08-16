لا ينظر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك سوى لتحقيق الفوز حتى إذا كان يواجه الأهلي، كاشفًا عن إمكانية ظهور عناصر جديدة في لقاء المقاولون العرب.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في التاسعة مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وقال فيريرا في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي قبل مواجهة المقاولون العرب: "دائما ما نلقي محاضرة بالفيديو على اللاعبين للحديث عن اللقاء السابق بغض النظر عن النتيجة".

وأضاف: "الأمر يكون أسهل عندما نحلل المباراة بعد الفوز، والأهم بعد تحقيق الانتصار أن نحافظ على التواضع، لأن ما حدث في المباراة السابقة لن يساعدنا أن نفوز في المباراة المقبلة، ونحن فزنا بمباراة واحتفلنا".

وأكمل: "دائما علينا تغيير العقلية سريعا ونتعلم دروسا من المباراة السابقة، وما زالنا نحتاج للتطور".

يانيك فيريرا: نريد الفوز دائمًا حتى إذا كنا نواجه الأهلي

وتابع: "عندما ننزل الملعب يجب أن تكون عقليتنا في الفوز أكبر من المنافس، وكل مباراة مهمة بالنسبة لنا كنادي الزمالك، ونخوض كل مباراة برغبة ودوافع لتحقيق الفوز، سواء نواجه الأهلي أو المقاولون العرب".

واستكمل: "استيعاب اللاعبين لأفكاري؟ أعتقد أن الموضوع سيستغرق وقتا كي يستوعب اللاعبون أفكارنا، وفي الوقت الحالي نحاول أن نتحسن ونتطور كل مباراة، وهذا أمر طبيعي".

فلسفة التغيير ومشاركة عناصر جديدة

وفيما يتعلق بإمكانية دخول عناصر جديدة في قائمة مباراة المقاولون، أوضح فيريرا، قائلًا: "من الممكن أن يتواجد عناصر جديدة في قائمة المقاولون العرب، وكل شيء وارد".

وأشار: "لست من نوعية المدربين الذين يؤمنون بمقولة لا تغيير في الفريق الذي فاز بالمباراة السابقة، لأن هناك العديد من الأمور نضعها في الاعتبار عند اختيار تشكيل كل مباراة".

وواصل: "نضع في حساباتنا أداء اللاعبين في كل مباراة والأداء في التدريبات السابقة، ونوعية الفريق المنافس الذي نواجهه، بجانب الحالة البدنية والصحية لكل لاعب، لذا من الوارد أن ترى نفس التشكيل في مباراتين متتاليتين، ولكن يكون ذلك بناءًا على اعتبارات الجهاز الفني وليس بسبب تحقيق الفوز في المباراة السابقة".

دعم الجماهير

وتطرق المدرب البلجيكي للحديث عن دعم الجماهير، قائلًا: "وجدت دعما رائعا من الجماهير في اللقاء السابق، قبل المباراة كنت في غرفة الملابس وكنت أسمع للأغاني التي ترددها الجماهير".

وتابع: "رأيت الجماهير قبل 30 دقيقة منذ بداية المباراة وهم يساندون ويشجعون الفريق، وعقب المباراة شاهدت منظر الجماهير وخلفهم لوحة نتيجة المباراة بعد الفوز، وهذه صورة مثالية بالنسبة لي، وأتمنى أن تتكرر نفس الصورة كل مرة من الجماهير وأن يكونوا سعداء بالفوز في نهاية المباراة".

