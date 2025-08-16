المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"فلسفة التغيير والفوز على الأهلي".. فيريرا يوجه 5 رسائل قبل مواجهة الزمالك والمقاولون

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:01 م 14/08/2025
يانيك فيريرا

يانيك فيريرا مدرب الزمالك

لا ينظر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك سوى لتحقيق الفوز حتى إذا كان يواجه الأهلي، كاشفًا عن إمكانية ظهور عناصر جديدة في لقاء المقاولون العرب.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في التاسعة مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

تابع نتائج الجولة الأولى في الدوري من هنا

للتعرف على مباريات الجولة الثانية اضغط هنا

وقال فيريرا في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي قبل مواجهة المقاولون العرب: "دائما ما نلقي محاضرة بالفيديو على اللاعبين للحديث عن اللقاء السابق بغض النظر عن النتيجة".

وأضاف: "الأمر يكون أسهل عندما نحلل المباراة بعد الفوز، والأهم بعد تحقيق الانتصار أن نحافظ على التواضع، لأن ما حدث في المباراة السابقة لن يساعدنا أن نفوز في المباراة المقبلة، ونحن فزنا بمباراة واحتفلنا".

وأكمل: "دائما علينا تغيير العقلية سريعا ونتعلم دروسا من المباراة السابقة، وما زالنا نحتاج للتطور".

يانيك فيريرا: نريد الفوز دائمًا حتى إذا كنا نواجه الأهلي

وتابع: "عندما ننزل الملعب يجب أن تكون عقليتنا في الفوز أكبر من المنافس، وكل مباراة مهمة بالنسبة لنا كنادي الزمالك، ونخوض كل مباراة برغبة ودوافع لتحقيق الفوز، سواء نواجه الأهلي أو المقاولون العرب".

واستكمل: "استيعاب اللاعبين لأفكاري؟ أعتقد أن الموضوع سيستغرق وقتا كي يستوعب اللاعبون أفكارنا، وفي الوقت الحالي نحاول أن نتحسن ونتطور كل مباراة، وهذا أمر طبيعي".

فلسفة التغيير ومشاركة عناصر جديدة

وفيما يتعلق بإمكانية دخول عناصر جديدة في قائمة مباراة المقاولون، أوضح فيريرا، قائلًا: "من الممكن أن يتواجد عناصر جديدة في قائمة المقاولون العرب، وكل شيء وارد".

وأشار: "لست من نوعية المدربين الذين يؤمنون بمقولة لا تغيير في الفريق الذي فاز بالمباراة السابقة، لأن هناك العديد من الأمور نضعها في الاعتبار عند اختيار تشكيل كل مباراة".

وواصل: "نضع في حساباتنا أداء اللاعبين في كل مباراة والأداء في التدريبات السابقة، ونوعية الفريق المنافس الذي نواجهه، بجانب الحالة البدنية والصحية لكل لاعب، لذا من الوارد أن ترى نفس التشكيل في مباراتين متتاليتين، ولكن يكون ذلك بناءًا على اعتبارات الجهاز الفني وليس بسبب تحقيق الفوز في المباراة السابقة".

دعم الجماهير

وتطرق المدرب البلجيكي للحديث عن دعم الجماهير، قائلًا: "وجدت دعما رائعا من الجماهير في اللقاء السابق، قبل المباراة كنت في غرفة الملابس وكنت أسمع للأغاني التي ترددها الجماهير".

وتابع: "رأيت الجماهير قبل 30 دقيقة منذ بداية المباراة وهم يساندون ويشجعون الفريق، وعقب المباراة شاهدت منظر الجماهير وخلفهم لوحة نتيجة المباراة بعد الفوز، وهذه صورة مثالية بالنسبة لي، وأتمنى أن تتكرر نفس الصورة كل مرة من الجماهير وأن يكونوا سعداء بالفوز في نهاية المباراة".

اقرأ أيضًا:

الرمادي: واجهنا في الزمالك "حرب كلامية".. واستمراري كان مرهونًا بمثالية كل شيء

صفقات جديدة ورحيل 4 نجوم.. كيف استعد فاركو لمواجهة الأهلي في الدوري؟ (صور)

محمد معروف حكمًا لمباراة الأهلي وفاركو بالدوري المصري

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري المقاولون العرب يانيك فيريرا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520286/-فلسفة-التغيير-والفوز-على-الأهلي-فيريرا-يوجه-5-رسائل-قبل-مواجهة-الزمالك-والمقاولون", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "سليمان غريب", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8/271" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":""فلسفة التغيير والفوز على الأهلي".. فيريرا يوجه 5 رسائل قبل مواجهة الزمالك والمقاولون", "alternativeHeadline":" يانيك فيريرا: نريد الفوز دائمًا حتى أمام الأهلي", "description": "لا ينظر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك سوى لتحقيق الفوز حتى إذا كان يواجه الأهلي، كاشفًا عن إمكانية ظهور عناصر جديدة في لقاء المقاولون العرب. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/6/7bc94c07-42bd-4e62-ad68-32161936174c2025_8_6_19_0.webp", "keywords": "يانيك فيريرا-الزمالك-الدوري المصري-المقاولون العرب", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520286/-فلسفة-التغيير-والفوز-على-الأهلي-فيريرا-يوجه-5-رسائل-قبل-مواجهة-الزمالك-والمقاولون", "articleBody": "لا ينظر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك سوى لتحقيق الفوز حتى إذا كان يواجه الأهلي، كاشفًا عن إمكانية ظهور عناصر جديدة في لقاء المقاولون العرب.ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في التاسعة مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.تابع نتائج الجولة الأولى في الدوري من هناللتعرف على مباريات الجولة الثانية اضغط هناوقال فيريرا في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي قبل مواجهة المقاولون العرب: "دائما ما نلقي محاضرة بالفيديو على اللاعبين للحديث عن اللقاء السابق بغض النظر عن النتيجة".وأضاف: "الأمر يكون أسهل عندما نحلل المباراة بعد الفوز، والأهم بعد تحقيق الانتصار أن نحافظ على التواضع، لأن ما حدث في المباراة السابقة لن يساعدنا أن نفوز في المباراة المقبلة، ونحن فزنا بمباراة واحتفلنا".وأكمل: "دائما علينا تغيير العقلية سريعا ونتعلم دروسا من المباراة السابقة، وما زالنا نحتاج للتطور".يانيك فيريرا: نريد الفوز دائمًا&nbsp;حتى إذا كنا نواجه&nbsp;الأهليوتابع: "عندما ننزل الملعب يجب أن تكون عقليتنا في الفوز أكبر من المنافس، وكل مباراة مهمة بالنسبة لنا كنادي الزمالك، ونخوض كل مباراة برغبة ودوافع لتحقيق الفوز، سواء نواجه الأهلي أو المقاولون العرب".واستكمل: "استيعاب اللاعبين لأفكاري؟ أعتقد أن الموضوع سيستغرق وقتا كي يستوعب اللاعبون أفكارنا، وفي الوقت الحالي نحاول أن نتحسن ونتطور كل مباراة، وهذا أمر طبيعي".فلسفة التغيير&nbsp;ومشاركة عناصر جديدةوفيما يتعلق بإمكانية دخول عناصر جديدة في قائمة مباراة المقاولون، أوضح فيريرا، قائلًا: "من الممكن أن يتواجد عناصر جديدة في قائمة المقاولون العرب، وكل شيء وارد".وأشار: "لست من نوعية المدربين الذين يؤمنون بمقولة لا تغيير في الفريق الذي فاز بالمباراة السابقة، لأن هناك العديد من الأمور نضعها في الاعتبار عند اختيار تشكيل كل مباراة".وواصل: "نضع في حساباتنا أداء اللاعبين في كل مباراة والأداء في التدريبات السابقة، ونوعية الفريق المنافس الذي نواجهه، بجانب الحالة البدنية والصحية لكل لاعب، لذا من الوارد أن ترى نفس التشكيل في مباراتين متتاليتين، ولكن يكون ذلك بناءًا على اعتبارات الجهاز الفني وليس بسبب تحقيق الفوز في المباراة السابقة".دعم الجماهيروتطرق المدرب البلجيكي للحديث عن دعم الجماهير، قائلًا: "وجدت دعما رائعا من الجماهير في اللقاء السابق، قبل المباراة كنت في غرفة الملابس وكنت أسمع للأغاني التي ترددها الجماهير".وتابع: "رأيت الجماهير قبل 30 دقيقة منذ بداية المباراة وهم يساندون ويشجعون الفريق، وعقب المباراة شاهدت منظر الجماهير وخلفهم لوحة نتيجة المباراة بعد الفوز، وهذه صورة مثالية بالنسبة لي، وأتمنى أن تتكرر نفس الصورة كل مرة من الجماهير وأن يكونوا سعداء بالفوز في نهاية المباراة".اقرأ أيضًا:الرمادي: واجهنا في الزمالك "حرب كلامية".. واستمراري كان مرهونًا بمثالية كل شيءصفقات جديدة ورحيل 4 نجوم.. كيف استعد فاركو لمواجهة الأهلي في الدوري؟ (صور)محمد معروف حكمًا لمباراة الأهلي وفاركو بالدوري المصري", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/6/7bc94c07-42bd-4e62-ad68-32161936174c2025_8_6_19_0.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 14T19:01: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-14T19:08:31+03:00", "datePublished" : "2025-08-14T19:01:00+03:00" }