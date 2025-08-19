المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد هزيمة الإسماعيلي.. موعد مباراة بيراميدز المقبلة ضد المصري في الدوري

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:16 م 14/08/2025
بيراميدز والإسماعيلي

مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الدوري

تمكن فريق بيراميدز من تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الإسماعيلي، بينما تنتظره مباراة أخرى قوية ومرتقبة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز فاز على الإسماعيلي (1-0)، وسجل مروان حمدي هدف الفوز، في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي، لحساب الجولة الثانية من الدوري.

موعد مباراة بيراميدز

ويأتي موعد مباراة بيراميدز المقبلة ضد نظيره فريق المصري البورسعيدي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 أغسطس الجاري، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المسابقة المحلية.

وتنطلق مباراة بيراميدز ضد المصري، في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، والتي يستضيفها ستاد السويس الجديد.

ويملك بيراميدز في رصيده 4 نقاط، قبل المواجهة المقبلة، بعدما حصد نقطة من المواجهة الافتتاحية ضد وادي دجلة، ثم انتصر وحصد أول 3 نقاط أمام الإسماعيلي.

بينما المصري بالعلامة الكاملة 6 نقاط، متصدرًا بشكل مؤقت لجدول الترتيب، بعدما فاز في الجولة الأولى ضد الاتحاد السكندري، ثم حقق انتصارًا جديدًا على حساب طلائع الجيش في الجولة الثانية.

وانطلقت منافسات الجولة الثانية من المرحلة الأولى للموسم الجديد بالدوري المصري الممتاز، اليوم الخميس، وتستمر حتى مساء بعد غد السبت، وتختتم بمواجهة الزمالك ضد المقاولون العرب.

