كلام فى الكورة
الفوز لا يزال غائبًا.. كهرباء الإسماعيلية يحصد نقطته الأولى أمام بتروجيت

محمد همام

كتب - محمد همام

05:14 م 15/08/2025
كهرباء

مباراة كهرباء الإسماعيلية الماضية أمام الجونة

فرض فريق كهرباء الإسماعيلية التعادل الإيجابي على بتروجيت بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

تشكيل بتروجيت أمام كهرباء الإسماعيلية

عمر صلاح

محمود شديد

هادي رياض

محمد علي عثمان

بدر موسى

أمادو با

مصطفى الجمل

أحمد عبد الموجود

أدهم حامد

توفيق محمد

بركات حجاج

تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام بتروجيت

علي الجابري

محمد مدحت

شيكا

محمد ياسين

عبد الفتاح الشتا

ماجد هاني

علي سليمان

عبد الله مارادونا

مصطفى كشري

سيف الخشاب

عصام الفيومي

تفوق بترولي مبكر

سيطر بتروجيت على مجريات الشوط الأول، وافتتح التسجيل مبكرًا عن طريق أحمد عبد الموجود في الدقيقة (8)، قبل أن يُضيف بدر موسى الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة (22).

عودة سريعة في 3 دقائق

في الشوط الثاني، عاد كهرباء الإسماعيلية إلى أجواء اللقاء خلال ثلاث دقائق فقط؛ حيث قلّص النتيجة عبر محمد شيكا في الدقيقة (54) بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ثم عادل النتيجة سيف الخشاب في الدقيقة (57) برأسية مستغلاً ركلة ركنية.

نقطة أولى في الدوري

بهذا التعادل، ينجح كهرباء الإسماعيلية في حصد أول نقطة له في الدوري الممتاز، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الجونة (1-0).

في المقابل، يواصل بتروجيت مسلسل التعادلات، بعدما خرج بنقطة أيضًا في الجولة الأولى أمام الإسماعيلي (0-0).

الجولة القادمة

بتروجيت × وادي دجلة
الأربعاء، 20 أغسطس
الساعة 9:00 مساءً (بتوقيت القاهرة)

كهرباء الإسماعيلية × البنك الأهلي
الثلاثاء، 19 أغسطس
الساعة 6:00 مساءً (بتوقيت القاهرة)

الدوري المصري بتروجيت كهرباء الإسماعيلية بتروجيت ضد كهرباء الإسماعيلية

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

التعليقات

