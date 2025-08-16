انتزع ناصر ماهر نجم نادي الزمالك، إعجاب جماهير الفريق الأبيض في الجولة الأولى من الدوري المصري، بعدما سجل هدف التقدم في شباك سيراميكا كليوباترا.

وحصد ناصر ماهر جائزة رجل مباراة الزمالك وسيراميكا، ليلفت أنظار مدربه يانيك فيريرا، الذي دفع به في مركز غير مركزه المعتاد، حيث بدأ اللقاء كجناح أيمن، قبل عودته لمركز صانع الألعاب في الشوط الثاني عقب استبدال عبد الله السعيد.

وسيكون لدى المدرب البلجيكي حيرة مفيدة في الجولات المقبلة، على صعيد اختيار التشكيل الأساسي، خاصة في مراكز خط الهجوم، سواء صانع الألعاب أو الأجنحة.

وكان جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق يعتمد على الثنائي ناصر ماهر وعبد الله السعيد، ولكن بتواجد السعيد كلاعب خط وسط رقم 8 بجوار نبيل عماد دونجا، بينما شارك ناصر ماهر في مراكز متقدمة كصانع ألعاب أو جناح أيسر أحيانًا.

ويمتلك الفريق الأبيض سلاحًا ثالثًا في مركز صانع الألعاب أيضًا، وهو أحمد حمدي العائد من فترة غياب طويلة، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ساهم مستوى ناصر ماهر في الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا، في تغيير شكل الفريق الأبيض، وتهديد مرمى كتيبة المدرب علي ماهر، بفضل تحركاته أمام منطقة الجزاء.

ومع مشاركة الصفقات الجديدة، وتحديدًا الثنائي خوان ألفينا وعدي الدباغ، سيمتلك فيريرا عدة حلول، لاختراق دفاع منافسيه، وتغيير التشكيل الذي سيعتمد عليه.

وقد يدفع فيريرا بناصر ماهر في مركز صانع الألعاب، لكن هذا سيدفعه للتضحية بأحد لاعبي الوسط، سواء بإجلاس السعيد على مقاعد البدلاء، أو عودته لمركز رقم 8 مع تواجد محمد شحاتة في مركز رقم 6، ووضع نبيل عماد دونجا على دكة البدلاء.

وقد يعتمد مدرب الزمالك الجديد على طريقة 4-3-3، بوضع الثنائي السعيد وناصر ماهر كلاعبي خط وسط بجوار شحاتة أو دونجا، مع تواجد خوان ألفينا كجناح أيمن، وشيكو بانزا كجناح أيسر، وناصر منسي في قيادة خط الهجوم.

ويمتلك يانيك حلًا آخر، بمشاركة ثنائي هجومي أحيانًا، عن طريق الدفع بعدي الدباغ، والاعتماد على خطة 4-4-2، والتي قد تعني التضحية بالسعيد وناصر ماهر أو الثنائي معًا.

وبالنظر إلى مستوى ناصر ماهر في الجولة الأولى، فإنه حال حفاظه على مستواه، سيكون عنصرًا أساسيًا في تشكيل الزمالك تحت قيادة يانيك فيريرا.

ويمتلك فيريرا حلولًا أثبتت فعاليتها في الجولة الأولى، وهما عبد الحميد معالي وآدم كايد، بالإضافة لعدة عناصر آخرى لم تظهر بعد، مثل أحمد شريف، عمرو ناصر وأحمد ربيع، قد تلعب أدوارًا رئيسية في صفوف القلعة البيضاء.

ويلتقي نادي الزمالك في التاسعة من مساء الغد، مع نظيره المقاولون العرب، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.