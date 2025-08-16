المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"بشروط خاصة".. الأهلي يعلن موعد مشاركة إمام عاشور في التدريبات الجماعية

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

03:32 م 16/08/2025
إصابة إمام عاشور وتدخل طبيب الأهلي

إمام عاشور لاعب النادي الأهلي

أعلن النادي الأهلي، موعد عودة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، للمشاركة في التدريبات الجماعية، استعدادًا للظهور التدريجي قبل التواجد في المباريات.

إمام عاشور كان قد تعرض لإصابة بكسر في عظمة الترقوة، بعد مشاركته في مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

عودة إمام عاشور إلى تدريبات الأهلي الجماعية، تتزامن مع انتصار الفريق الأحمر ضد فاركو (4-1)، في مباراة أقيمت مساء أمس الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي.

الأهلي ينتصر على فاركو في ليلة تألق زيزو.. طالع التفاصيل من هنا

عودة إمام عاشور

وقال الأهلي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن إمام عاشور سيشارك في التدريبات الجماعية، بعد غد الاثنين، بعد اكتمال شفائه من الإصابة بكسر بالترقوة.

أضاف البيان أن عودة إمام عاشور وفقًا للرؤية الطبية، ستكون بالمشاركة في التدريبات الجماعية دون التحامات قوية.

اختتم البيان أن تقييم موقف اللاعب وتحديد موعد مشاركته في المباريات الرسمية، سيكون بقرار من الجهاز الفني.

الأهلي يحصل على راحة يومين بقرار من خوسيه ريبيرو.. طالع التفاصيل من هنا

ويعتبر الأهلي راحة من المباريات في الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز، حيث إن مباراته التالية ستكون يوم الإثنين الموافق 25 أغسطس الجاري، ضد غزل المحلة، لحساب مواجهة الجولة الرابعة من المسابقة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري إمام عاشور

