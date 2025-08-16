أعلن النادي الأهلي، موعد عودة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، للمشاركة في التدريبات الجماعية، استعدادًا للظهور التدريجي قبل التواجد في المباريات.

إمام عاشور كان قد تعرض لإصابة بكسر في عظمة الترقوة، بعد مشاركته في مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

عودة إمام عاشور إلى تدريبات الأهلي الجماعية، تتزامن مع انتصار الفريق الأحمر ضد فاركو (4-1)، في مباراة أقيمت مساء أمس الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي.

عودة إمام عاشور

وقال الأهلي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن إمام عاشور سيشارك في التدريبات الجماعية، بعد غد الاثنين، بعد اكتمال شفائه من الإصابة بكسر بالترقوة.

أضاف البيان أن عودة إمام عاشور وفقًا للرؤية الطبية، ستكون بالمشاركة في التدريبات الجماعية دون التحامات قوية.

اختتم البيان أن تقييم موقف اللاعب وتحديد موعد مشاركته في المباريات الرسمية، سيكون بقرار من الجهاز الفني.

ويعتبر الأهلي راحة من المباريات في الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز، حيث إن مباراته التالية ستكون يوم الإثنين الموافق 25 أغسطس الجاري، ضد غزل المحلة، لحساب مواجهة الجولة الرابعة من المسابقة.