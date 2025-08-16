المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تعثر أول للأبيض.. الزمالك يفقد نقطتين بالتعادل مع المقاولون العرب في الدوري

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:04 م 16/08/2025
خوان ألفينا خلال مباراة الزمالك والمقاولون العرب

خوان ألفينا خلال مباراة الزمالك والمقاولون العرب

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، التي أقيمت على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وهدد المقاولون مرمى الزمالك مبكرًا، بعرضية خطيرة من جوزيف أوشايا في الدقيقة 13، أبعدها الحارس محمد صبحي بصعوبة.

وجاء الرد من الزمالك عن طريق تسديدتين من السعيد ومحمد شحاتة، لكن الفريق الأبيض لم ينجح في هز شباك الحارس محمود أبو السعود.

ودفع المدرب يانيك فيريرا بالثنائي خوان ألفينا وناصر منسي، بحثًا عن الوصول لشباك الضيوف.

وتعرض نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك، لإصابة قوية خلال أحداث الشوط الثاني، أجبرت المدرب يانيك فيريرا على استبداله، والدفع بسيف فاروق جعفر.

وهدد عبد الله السعيد مرمى أبو السعود برأسية خطيرة في الدقيقة 81، مرت فوق العارضة.

ورفع الزمالك رصيده بهذا التعادل إلى 4 نقاط، محتلًا المركز الرابع في جدول الترتيب.

وفي المقابل حصد المقاولون العرب نقطته الأولى هذا الموسم في الدوري العام، ليرتقي إلى المركز السابع عشر في الدوري المصري.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري المقاولون العرب

