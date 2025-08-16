تقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد الحكم محمد معروف، على خلفية قراره بطرد محمد هاني، لاعب الفريق، خلال مباراة فاركو في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وجاء قرار الطرد في الدقيقة 90+2 من المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 4-1 على فاركو، والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط بعد تعادله في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2.

تفاصيل شكوى الأهلي

وكشف مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" عن تفاصيل الشكوى، موضحًا أن الأهلي يرى أن البطاقة الحمراء التي أشهرها معروف بحق هاني غير مبررة.

وأشار المصدر إلى أن هاني كان ينوي تسليم شارة القيادة لكريم فؤاد، أقرب لاعب إليه، لتسليمها بدوره إلى الحارس مصطفى شوبير، ولم يكن هناك أي نية لإضاعة الوقت، خاصة وأن الفريق كان متقدمًا بنتيجة 4-1.

وطالب الأهلي، في شكواه، رئيس لجنة الحكام بمراجعة قرار الحكم، مؤكدًا أن "معروف تحامل على الفريق بقراره الخاطئ جدًا".

ويترقب النادي تحقيقًا رسميًا في الواقعة لإعادة تقييم قرار الطرد.