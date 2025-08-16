المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"تحامل على الفريق".. يلا كورة يكشف تفاصيل شكوى الأهلي ضد معروف بعد لقاء فاركو

رمضان حسن

كتب - رمضان حسن

05:28 م 16/08/2025
طرد محمد معروف لمحمد هاني

لحظة طرد محمد هاني في مباراة الأهيل ضد فاركو

تقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد الحكم محمد معروف، على خلفية قراره بطرد محمد هاني، لاعب الفريق، خلال مباراة فاركو في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وجاء قرار الطرد في الدقيقة 90+2 من المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 4-1 على فاركو، والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

ورفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط بعد تعادله في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2.

تفاصيل شكوى الأهلي

وكشف مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" عن تفاصيل الشكوى، موضحًا أن الأهلي يرى أن البطاقة الحمراء التي أشهرها معروف بحق هاني غير مبررة.

وأشار المصدر إلى أن هاني كان ينوي تسليم شارة القيادة لكريم فؤاد، أقرب لاعب إليه، لتسليمها بدوره إلى الحارس مصطفى شوبير، ولم يكن هناك أي نية لإضاعة الوقت، خاصة وأن الفريق كان متقدمًا بنتيجة 4-1.

مباريات الأهلي في الدور الأول بالدوري

وطالب الأهلي، في شكواه، رئيس لجنة الحكام بمراجعة قرار الحكم، مؤكدًا أن "معروف تحامل على الفريق بقراره الخاطئ جدًا".

ويترقب النادي تحقيقًا رسميًا في الواقعة لإعادة تقييم قرار الطرد.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري فاركو الأهلي ضد فاركو الحكم محمد معروف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520453/-تحامل-على-الفريق-يلا-كورة-يكشف-تفاصيل-شكوى-الأهلي-ضد-معروف-بعد-لقاء-فاركو", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "رمضان حسن", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d9%86/202" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":""تحامل على الفريق".. يلا كورة يكشف تفاصيل شكوى الأهلي ضد معروف بعد لقاء فاركو", "alternativeHeadline":"يلا كورة يكشف.. تفاصيل شكوى الأهلي ضد محمد معروف", "description": "تقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد الحكم محمد معروف، على خلفية قراره بطرد محمد هاني، لاعب الفريق، خلال مباراة فاركو في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/16/طرد-easy-resize-com2025_8_16_0_2.webp", "keywords": "الأهلي-فاركو-الأهلي ضد فاركو-الحكم محمد معروف-الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520453/-تحامل-على-الفريق-يلا-كورة-يكشف-تفاصيل-شكوى-الأهلي-ضد-معروف-بعد-لقاء-فاركو", "articleBody": "تقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد الحكم محمد معروف، على خلفية قراره بطرد محمد هاني، لاعب الفريق، خلال مباراة فاركو في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.وجاء قرار الطرد في الدقيقة 90+2 من المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 4-1 على فاركو، والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.طالع ترتيب الدوري المصري من هناورفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط بعد تعادله في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2.تفاصيل شكوى الأهليوكشف مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" عن تفاصيل الشكوى، موضحًا أن الأهلي يرى أن البطاقة الحمراء التي أشهرها معروف بحق هاني غير مبررة.وأشار المصدر إلى أن هاني كان ينوي تسليم شارة القيادة لكريم فؤاد، أقرب لاعب إليه، لتسليمها بدوره إلى الحارس مصطفى شوبير، ولم يكن هناك أي نية لإضاعة الوقت، خاصة وأن الفريق كان متقدمًا بنتيجة 4-1.مباريات الأهلي في الدور الأول بالدوريوطالب الأهلي، في شكواه، رئيس لجنة الحكام بمراجعة قرار الحكم، مؤكدًا أن "معروف تحامل على الفريق بقراره الخاطئ جدًا".ويترقب النادي تحقيقًا رسميًا في الواقعة لإعادة تقييم قرار الطرد.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/16/طرد-easy-resize-com2025_8_16_0_2.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 16T17:28: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-16T17:34:40+03:00", "datePublished" : "2025-08-16T17:28:00+03:00" }