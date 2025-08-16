الزمالك يكشف تفاصيل إصابة دونجا

كشف الجهاز الطبي بنادي الزمالك تفاصيل إصابة نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط الفريق، التي تعرض لها خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة المقاولون العرب.

وتعرض "دونجا" للإصابة في الركبة خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري المصري لموسم 2025-2026.

وانتهت المباراة بين الزمالك والمقاولون العرب بنتيجة التعادل السلبي، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة في ختام الجولة الثانية.

تفاصيل إصابة دونجا

أوضح الجهاز الطبي أن "دونجا" يعاني من كدمة في الركبة، وسيخضع لفحوصات طبية جديدة يوم الأحد، لتحديد مدى الإصابة وتقييم موقفه من المشاركة في التدريبات المقبلة.

موعد مواجهة الزمالك القادمة

يستعد الزمالك لمواجهة مودرن سبورت يوم الخميس المقبل (21 أغسطس)، ضمن الجولة الثالثة من الدوري، على ملعب استاد القاهرة.

وكان الزمالك قد بدأ الموسم بفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، قبل أن يتعادل سلبياً مع المقاولون العرب في الجولة الثانية.

