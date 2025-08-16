المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الزمالك يكشف تفاصيل إصابة دونجا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:57 م 16/08/2025
دونجا

نبيل عماد دونجا لاعب فريق الزمالك

كشف الجهاز الطبي بنادي الزمالك تفاصيل إصابة نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط الفريق، التي تعرض لها خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة المقاولون العرب.

وتعرض "دونجا" للإصابة في الركبة خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري المصري لموسم 2025-2026.

وانتهت المباراة بين الزمالك والمقاولون العرب بنتيجة التعادل السلبي، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة في ختام الجولة الثانية.

جدول ترتيب الدوري المصري

تفاصيل إصابة دونجا

أوضح الجهاز الطبي أن "دونجا" يعاني من كدمة في الركبة، وسيخضع لفحوصات طبية جديدة يوم الأحد، لتحديد مدى الإصابة وتقييم موقفه من المشاركة في التدريبات المقبلة.

موعد مواجهة الزمالك القادمة

يستعد الزمالك لمواجهة مودرن سبورت يوم الخميس المقبل (21 أغسطس)، ضمن الجولة الثالثة من الدوري، على ملعب استاد القاهرة.

وكان الزمالك قد بدأ الموسم بفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، قبل أن يتعادل سلبياً مع المقاولون العرب في الجولة الثانية.

لمعرفة نتائج مباريات الجولة الثانية.. اضغط هنا

لمعرفة مباريات الجولة الثالثة.. اضغط هنا

الزمالك الدوري المصري المقاولون العرب دونجا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520518/الزمالك-يكشف-تفاصيل-إصابة-دونجا", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "يلا كورة", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%8a%d9%84%d8%a7-%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%a9/99" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"الزمالك يكشف تفاصيل إصابة دونجا", "alternativeHeadline":"الزمالك يكشف تفاصيل إصابة دونجا", "description": "كشف الجهاز الطبي بنادي الزمالك تفاصيل إصابة نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط الفريق، التي تعرض لها خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة المقاولون العرب. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/16/4564564564562025_8_16_22_47.webp", "keywords": "دونجا,الزمالك,الدوري المصري,المقاولون العرب", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520518/الزمالك-يكشف-تفاصيل-إصابة-دونجا", "articleBody": "كشف الجهاز الطبي بنادي الزمالك تفاصيل إصابة نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط الفريق، التي تعرض لها خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة المقاولون العرب.وتعرض "دونجا" للإصابة في الركبة خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري المصري لموسم 2025-2026.وانتهت المباراة بين الزمالك والمقاولون العرب بنتيجة التعادل السلبي، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة في ختام الجولة الثانية.جدول ترتيب الدوري المصريتفاصيل إصابة دونجاأوضح الجهاز الطبي أن "دونجا" يعاني من كدمة في الركبة، وسيخضع لفحوصات طبية جديدة يوم الأحد، لتحديد مدى الإصابة وتقييم موقفه من المشاركة في التدريبات المقبلة.موعد مواجهة الزمالك القادمةيستعد الزمالك لمواجهة مودرن سبورت يوم الخميس المقبل (21 أغسطس)، ضمن الجولة الثالثة من الدوري، على ملعب استاد القاهرة.وكان الزمالك قد بدأ الموسم بفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، قبل أن يتعادل سلبياً مع المقاولون العرب في الجولة الثانية.لمعرفة نتائج مباريات الجولة الثانية.. اضغط هنالمعرفة مباريات الجولة الثالثة.. اضغط هنا", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/16/4564564564562025_8_16_22_47.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 16T23:57: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-16T23:59:05+03:00", "datePublished" : "2025-08-16T23:57:00+03:00" }