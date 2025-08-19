رفض محمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، تغيير ملعب مباراته مع الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري ضمن نسخة موسم 2025-2026.

ويلعب الاتحاد مع الإسماعيلي على استاد السلام، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن ثم أعلن نادي الإسماعيلي مساء اليوم السبت، عبر الحساب الرسمي للدراويش على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس وافق على استضافة مباريات الإسماعيلي مع الأندية الجماهيرية، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي عاجل للنادي.

الاتحاد ملتزم بلائحة الرابطة

وقال محمد سلامة في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة": "الإسماعيلي أعلن أنه حصل على موافقة باستضافة مبارياته الجماهيرية على استاد هيئة قناة السويس (أنا مالي)".

وأضاف: "لن ألعب مباراة الإسماعيلي إلا على استاد السلام وفقا للخطاب الذي أرسل إلينا من رابطة الأندية، ولو هناك أي تغيير لملعب المباراة وفقا للائحة يتم إبلاغنا قبلها بـ72 ساعة وهذا ما وافق عليه الجميع وعلينا احترام اللائحة، المباراة سنلعبها بعد 48 ساعة تقريبًا".

وأكمل رئيس نادي الاتحاد: "لو أرسلت إلينا الرابطة خطابًا بتغيير ملعب المباراة؟ سأتجه لاستاد السلام وأنتظر وصول الإسماعيلي، هناك لوائح لا بد أن تُطبق".

وأنهى محمد سلامة: "سأوافق على تغيير ملعب مباراة الإسماعيلي في حالة واحدة وهيّ أن ألعب جميع مبارياتي على استاد الإسكندرية وليس برج العرب".

نتائج الإسماعيلي والاتحاد

الإسماعيلي لا يزال يبحث عن الفوز الأول في بطولة الدوري المصري الممتاز بعدما تعادل سلبيا دون أهداف مع بتروجيت في الجولة الأولى، ومن ثم تلقى هزيمة من بيراميدز في الجولة الثانية بنتيجة 1-0.

أما الاتحاد فخسر المباراة الأولى ضد المصري بنتيجة 3-1، ومن ثم تلقى هزيمة من مودرن سبورت في المباراة الثانية في الدوري بنتيجة 2-1.