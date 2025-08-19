المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رئيس الاتحاد لـ"يلا كورة": سأوافق على تغيير ملعب مباراتي مع الإسماعيلي في حالة وحيدة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:09 م 16/08/2025 تعديل في 17/08/2025
الاتحاد

الاتحاد ومودرن سبورت

رفض محمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، تغيير ملعب مباراته مع الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري ضمن نسخة موسم 2025-2026.

ويلعب الاتحاد مع الإسماعيلي على استاد السلام، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن ثم أعلن نادي الإسماعيلي مساء اليوم السبت، عبر الحساب الرسمي للدراويش على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس وافق على استضافة مباريات الإسماعيلي مع الأندية الجماهيرية، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي عاجل للنادي.

الاتحاد ملتزم بلائحة الرابطة

وقال محمد سلامة في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة": "الإسماعيلي أعلن أنه حصل على موافقة باستضافة مبارياته الجماهيرية على استاد هيئة قناة السويس (أنا مالي)".

وأضاف: "لن ألعب مباراة الإسماعيلي إلا على استاد السلام وفقا للخطاب الذي أرسل إلينا من رابطة الأندية، ولو هناك أي تغيير لملعب المباراة وفقا للائحة يتم إبلاغنا قبلها بـ72 ساعة وهذا ما وافق عليه الجميع وعلينا احترام اللائحة، المباراة سنلعبها بعد 48 ساعة تقريبًا".

وأكمل رئيس نادي الاتحاد: "لو أرسلت إلينا الرابطة خطابًا بتغيير ملعب المباراة؟ سأتجه لاستاد السلام وأنتظر وصول الإسماعيلي، هناك لوائح لا بد أن تُطبق".

وأنهى محمد سلامة: "سأوافق على تغيير ملعب مباراة الإسماعيلي في حالة واحدة وهيّ أن ألعب جميع مبارياتي على استاد الإسكندرية وليس برج العرب".

نتائج الإسماعيلي والاتحاد

الإسماعيلي لا يزال يبحث عن الفوز الأول في بطولة الدوري المصري الممتاز بعدما تعادل سلبيا دون أهداف مع بتروجيت في الجولة الأولى، ومن ثم تلقى هزيمة من بيراميدز في الجولة الثانية بنتيجة 1-0.

أما الاتحاد فخسر المباراة الأولى ضد المصري بنتيجة 3-1، ومن ثم تلقى هزيمة من مودرن سبورت في المباراة الثانية في الدوري بنتيجة 2-1.

مباراة الإسماعيلي القادمة
الدوري المصري الإسماعيلي الاتحاد السكندري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520470/رئيس-الاتحاد-لـ-يلا-كورة-سأوافق-على-تغيير-ملعب-مباراتي-مع-الإسماعيلي-في-حالة-وحيدة", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد جلال", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84/283" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"رئيس الاتحاد لـ"يلا كورة": سأوافق على تغيير ملعب مباراتي مع الإسماعيلي في حالة وحيدة", "alternativeHeadline":"موقف الاتحاد من نقل مباراة الإسماعيلي", "description": "رفض محمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، تغيير ملعب مباراته مع الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري ضمن نسخة موسم 2025-2026. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/16/531421174-1067799878862036-1723040496993469169-n2025_8_16_19_5.webp", "keywords": "الاتحاد السكندري,الإسماعيلي,الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520470/رئيس-الاتحاد-لـ-يلا-كورة-سأوافق-على-تغيير-ملعب-مباراتي-مع-الإسماعيلي-في-حالة-وحيدة", "articleBody": "رفض محمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، تغيير ملعب مباراته مع الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري ضمن نسخة موسم 2025-2026.ويلعب الاتحاد مع الإسماعيلي على استاد السلام، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.ومن ثم أعلن نادي الإسماعيلي مساء اليوم السبت، عبر الحساب الرسمي للدراويش على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس وافق على استضافة مباريات الإسماعيلي مع الأندية الجماهيرية، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي عاجل للنادي.الاتحاد ملتزم بلائحة الرابطةوقال محمد سلامة في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة": "الإسماعيلي أعلن أنه حصل على موافقة باستضافة مبارياته الجماهيرية على استاد هيئة قناة السويس (أنا مالي)".وأضاف: "لن ألعب مباراة الإسماعيلي إلا على استاد السلام وفقا للخطاب الذي أرسل إلينا من رابطة الأندية، ولو هناك أي تغيير لملعب المباراة وفقا للائحة يتم إبلاغنا قبلها بـ72 ساعة وهذا ما وافق عليه الجميع وعلينا احترام اللائحة، المباراة سنلعبها بعد 48 ساعة تقريبًا".وأكمل رئيس نادي الاتحاد: "لو أرسلت إلينا الرابطة خطابًا بتغيير ملعب المباراة؟ سأتجه لاستاد السلام وأنتظر وصول الإسماعيلي، هناك لوائح لا بد أن تُطبق".وأنهى محمد سلامة: "سأوافق على تغيير ملعب مباراة الإسماعيلي في حالة واحدة وهيّ أن ألعب جميع مبارياتي على استاد الإسكندرية وليس برج العرب".نتائج الإسماعيلي والاتحادالإسماعيلي لا يزال يبحث عن الفوز الأول في بطولة الدوري المصري الممتاز بعدما تعادل سلبيا دون أهداف مع بتروجيت في الجولة الأولى، ومن ثم تلقى هزيمة من بيراميدز في الجولة الثانية بنتيجة 1-0.أما الاتحاد فخسر المباراة الأولى ضد المصري بنتيجة 3-1، ومن ثم تلقى هزيمة من مودرن سبورت في المباراة الثانية في الدوري بنتيجة 2-1.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/16/531421174-1067799878862036-1723040496993469169-n2025_8_16_19_5.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 16T19:09: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-17T16:12:00+03:00", "datePublished" : "2025-08-16T19:09:00+03:00" }