اللائحة تجيب.. هل يحق للأهلي طلب استبعاد محمد معروف من إدارة مبارياته؟ (مستند)

محمد يسري مرشد

كتب - محمد يسري مرشد

07:52 م 16/08/2025
محمد معروف

محمد معروف

أرسل الأهلي شكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد الحكم محمد معروف الذي أدار مباراته ضد فاركو أمس الجمعة بسبب إشهاره البطاقة الحمراء لقائده محمد هاني.

واتهم الأهلي الحكم خلال شكواه بالتحامل على الفريق بقرار غير مبرر وطالب لإبعاد الحكم عن ادارة مباريات النادي مستقبلًا.

تفاصيل شكوى الأهلي ضد محمد معروف بعد لقاء فاركو

ماذا تقول اللائحة حول طلب الأهلي؟

وفقًا للمادة 58 من لائحة رابطة الأندية وتحديدًا الفقرة الثامنة فإن الأهلي لا يستطيع الاحتجاج على قرار الحكم حيث تحظر الفقرة استئناق القرارات الفنية للحكام داخل أرض الملعب.

أما بالنسبة لطلب الأهلي حول إبعاد الحكم عن إدارة مبارياته مستقبلًا فإن اللائحة لا تجيز وفقًا للفقرة الثالثة من المادة 46 .

ماذا حدث؟

محمد هاني حصل على البطاقة الصفراء الثانية ثم الطرد على أثناء استبداله في نهاية المباراة وقتما كان الأهلي متقدمًا 4-1 بعد أن اعتبره الحكم تجاهل طلب بالخروج من أقرب نقطة وهو ما ينص عليه قانون اللعبة.

"تجاهل الحكم" .. ماذا يقول قانون كرة القدم في واقعة طرد هاني ؟

وقال مصدر ليلا كورة في وقت سابق إن هاني كان ينوي تسليم شارة القيادة لكريم فؤاد، أقرب لاعب إليه، لتسليمها بدوره إلى الحارس مصطفى شوبير، ولم يكن هناك أي نية لإضاعة الوقت، خاصة وأن الفريق كان متقدمًا بنتيجة 4-1.

وفاز الأهلي على فاركو 4-1 في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري

الأهلي محمد هاني محمد معروف

