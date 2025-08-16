المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ظهور فتوح ورسائل الجماهير.. لقطات من مباراة الزمالك والمقاولون العرب (صور)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:28 م 16/08/2025
أحمد فتوح

أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك

حرص أحمد فتوح، لاعب فريق الزمالك، على التواجد في مدرجات استاد القاهرة الدولي، لدعم فريقه خلال مواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري لموسم 2025-2026.

وكان الزمالك قد افتتح موسمه المحلي بتحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، بينما خسر المقاولون العرب في الجولة الأولى أمام زد بنفس النتيجة.

عودة فتوح إلى المدرجات

جاء ظهور أحمد فتوح في مدرجات الملعب لمساندة زملائه، رغم غيابه عن المشاركة في المباريات منذ أزمته الأخيرة مع إدارة النادي.

وكان اللاعب قد خضع لعقوبة تأديبية من قِبل إدارة الزمالك، على خلفية مغادرته معسكر الفريق التحضيري بسبب ظرف عائلي، قبل أن يتم تداول صور له في إحدى الحفلات، ما زاد من حدة الأزمة.

ويواصل فتوح تدريباته بشكل فردي، بعيدًا عن المجموعة، إلى حين حصوله على الضوء الأخضر من المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا للعودة إلى المشاركة الجماعية.

رسائل من المدرجات

قبل انطلاق اللقاء، رفعت جماهير الزمالك "تيفو" خاصًا حمل رسالة مؤثرة جاء فيها: "حلم كبير وعمل قوي"، في إشارة إلى دعمهم للفريق ومواصلة الحلم نحو التتويج.

لمعرفة ترتيب الدوري المصري.. اضغط هنا

بث مباشر ومتابعة لحظة بلحظة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب.. اضغط هنا

 

 

No description available.

 

No description available.

 

 

الزمالك الدوري المصري المقاولون العرب أحمد فتوح

