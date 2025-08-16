حرص أحمد فتوح، لاعب فريق الزمالك، على التواجد في مدرجات استاد القاهرة الدولي، لدعم فريقه خلال مواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري لموسم 2025-2026.

وكان الزمالك قد افتتح موسمه المحلي بتحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، بينما خسر المقاولون العرب في الجولة الأولى أمام زد بنفس النتيجة.

عودة فتوح إلى المدرجات

جاء ظهور أحمد فتوح في مدرجات الملعب لمساندة زملائه، رغم غيابه عن المشاركة في المباريات منذ أزمته الأخيرة مع إدارة النادي.

وكان اللاعب قد خضع لعقوبة تأديبية من قِبل إدارة الزمالك، على خلفية مغادرته معسكر الفريق التحضيري بسبب ظرف عائلي، قبل أن يتم تداول صور له في إحدى الحفلات، ما زاد من حدة الأزمة.

ويواصل فتوح تدريباته بشكل فردي، بعيدًا عن المجموعة، إلى حين حصوله على الضوء الأخضر من المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا للعودة إلى المشاركة الجماعية.

رسائل من المدرجات

قبل انطلاق اللقاء، رفعت جماهير الزمالك "تيفو" خاصًا حمل رسالة مؤثرة جاء فيها: "حلم كبير وعمل قوي"، في إشارة إلى دعمهم للفريق ومواصلة الحلم نحو التتويج.

