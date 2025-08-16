تعرض عماد نبيل دونجا، لاعب وسط الزمالك، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، التي تقام على استاد القاهرة الدولي.

إصابة دونجا في مباراة الزمالك ضد المقاولون

في الدقيقة 59، تلقى دونجا تدخلاً قوياً من أواكيم أوجيرا، لاعب المقاولون، على مستوى الركبة، مما تسبب في عدم قدرته على الخروج سيراً.

تدخل الجهاز الطبي للزمالك، وتم نقل اللاعب خارج الملعب على نقالة وسط قلق كبير بشأن حالته.

وبعد خروج دونجا قرر الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا استبداله باللاعب سيف فاروق جعفر.

وحتى اللحظة، تشير النتيجة إلى تعادل سلبي بين الفريقين.

تعديلات فيريرا على تشكيل الزمالك

أجرى المدرب البلجيكي يانيك فيريرا تعديلين على تشكيل الزمالك مقارنة بمباراة الجولة الأولى أمام سيراميكا كليوباترا.



ودفع المدرب البلجيكي بالثنائي عدي الدباغ وآدم كايد بدلاً من ناصر منسي وشيكو بانزا، الذي غاب بداعي الإصابة في العضلة الضامة.

يأتي اللقاء بعد فوز الزمالك في الجولة الافتتاحية على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0.

بينما يسعى المقاولون العرب لتصحيح مساره بعد خسارته أمام زد بنفس النتيجة في الأسبوع الأول.