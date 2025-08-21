المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
استاد القاهرة يستضيف مواجهتين.. فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الثالثة للدوري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:55 م 17/08/2025
استاد القاهرة

استاد القاهرة الدولي

أعلنت شركة "تذكرتي" المسؤولة عن حجز تذاكر مباريات الدوري المصري الممتاز، عن فتح باب حجز مباريات الجولة الثالثة للبطولة.

نظام الدوري

ومن المقرر أن تلعب جميع أندية الدوري المصري الممتاز باستثناء النادي الأهلي الذي سيكون الفريق الوحيد الذي يغيب عن المشاركة في هذه الجولة بسبب وجود 21 فريقا فقط في المسابقة الحالية.

ويشارك في بطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الجارية 2025-26، 21 فريقا بعدما تم إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وتم الاتفاق على هبوط أخر 4 فرق في جدول الترتيب.

وسيتم تقسيم بطولة الدوري في الدور الثاني لمجموعتين حيث ستتنافس أول 7 أندية على لقب الدوري والمراكز المؤهلة لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية بالموسم المقبل، أما المجموعة الثانية ستضم 14 فريقا سيتنافسون على تفادي الهبوط.

فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الثانية

استاد القاهرة يستضيف مباراتين

وأوضحت الصفحة الرسمية لشركة تذكرتي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مباراة الزمالك مع مودرن سبورت سيستضيفها استاد القاهرة الدولي، وهو نفس الملعب الذي سيستضيف مباراة البنك الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية.

وذلك رغم سعي رابطة الأندية واتحاد الكرة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لاستعادة بريق أرضية ملعب استاد القاهرة بعدما ظهرت في الجولة الأولى والثانية بشكل غير مناسب نسبيًا.

الإسماعيلي والاتحاد على استاد السلام

أما مباراة الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري التي طالب خلالها الدراويش خوض هذه المباراة على استاد هيئة قناة السويس ستقام على استاد السلام.

وسبق وأعلن محمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، رفضه التام نقل مباراة فريقه مع الإسماعيلي لاستاد هيئة قناة السويس حيث أكد أنه سيذهب بالفريق لاستاد السلام. (للتفاصيل اضغط هنا)

للتعرف على نتائج مباريات الجولة الثانية اضغط هنا

وجاءت مباريات الجولة الثالثة كالتالي:

يوم الثلاثاء 19 أغسطس

1- البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية.. على استاد القاهرة.. السادسة مساءً.

2- الإسماعيلي والاتحاد.. على استاد السلام.. التاسعة مساءً.

3- بيراميدز والمصري.. على استاد السويس الجديد.. التاسعة مساءً.

الأربعاء 20 أغسطس

4- سيراميكا وإنبي.. استاد هيئة قناة السويس.. السادسة مساءً.

5- الجونة وغزل المحلة.. استاد خالد بشارة.. التاسعة مساءً.

6- وادي دجلة وبتروجيت.. استاد السلام.. التاسعة مساءً.

الخميس 21 أغسطس

7- المقاولون وحرس الحدود.. على استاد المقاولون العرب.. السادسة مساءً.

8- سموحة وزد.. استاد برج العرب.. التاسعة مساءً.

9- مودرن سبورت والزمالك.. استاد القاهرة الدولي.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري اضغط هنا

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك، الدوري المصري، استاد القاهرة، مودرن سبورت

