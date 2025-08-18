كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن إجراء بعض التعديلات بجدول مباريات الدوري المصري الممتاز، وذلك بسبب غلق ملعب القاهرة الدولي لفترة بسبب أعمال الصيانة.

وقررت رابطة الأندية المحترفة، نقل عدد من المباريات من ملعب القاهرة الدولي، على إثر أعمال الصيانة التي ستبدأ اعتبارًا من 21 أغسطس الجاري، وذلك حتى نهاية الشهر ذاته.

"لأعمال الصيانة".. رسميًا.. نقل مباراة الأهلي ضد بيراميدز خارج استاد القاهرة

المباريات التي تم نقلها من ملعب القاهرة

- مودرن سبورت × الزمالك (ملعب هيئة قناة السويس) - الخميس 21 أغسطس (التاسعة مساءً).

- زد × وادي دجلة (ملعب المقاولون العرب) - الإثنين 25 أغسطس (السادسة مساءً).

- الزمالك × فاركو (ملعب هيئة قناة السويس) - الثلاثاء 26 أغسطس (التاسعة مساءً).

- البنك الأهلي × طلائع الجيش (ملعب السلام) - الجمعة 29 أغسطس (التاسعة مساءً).

- الأهلي × بيراميدز (ملعب السلام) - السبت 30 أغسطس (التاسعة مساءً).

- مودرن سبورت × حرس الحدود (ملعب هيئة قناة السويس) - الأحد 31 أغسطس (السادسة مساءً).

"الأهلي لن يواجه بيراميدز عليه".. مصدر ليلا كورة: غلق استاد القاهرة حتى مباراة منتخب مصر

الأهلي والزمالك خارج ملعب القاهرة

سيخوض الزمالك مباراتين خارج ملعب القاهرة الدولي، الأولى أمام مودرن سبورت لحساب منافسات الجولة الثالثة، إذ ستقام المواجهة في ملعب هيئة قناة السويس.

ويواجه نادي الزمالك نظيره فاركو، بالجولة الرابعة من الدوري المصري، على ملعب هيئة قناة السويس، بدلًا من ملعب القاهرة الدولي.

ويستضيف الأهلي نظيره بيراميدز، على ملعب السلام، لحساب منافسات الجولة الخامسة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، بدلًا من ملعب القاهرة.

طالع من هنا جدول ترتيب الدوري المصري.