قبل مباراة مودرن.. الزمالك يعلن موقف شيكو بانزا وانتظام محمد السيد

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

06:57 م 18/08/2025
الزمالك شيكو بانزا سيراميكا

شيكو بانزا لاعب الزمالك الجديد

اجتاز الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الاختبار الطبي، على هامش مران الفارس الأبيض، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت، تقام يوم الخميس المقبل في تمام التاسعة مساءً، على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بعد نقلها من استاد القاهرة الدولي.

الزمالك يكشف لـ"يلا كورة" موقف شيكو بانزا.. طالع التفاصيل من هنا

موقف شيكو بانزا

وقال الزمالك عبر مركزه الإعلامي إن شيكو بانزا اجتاز الاختبار الطبي، الذي خضع له اللاعب قبل مران اليوم الاثنين على ستاد الكلية الحربية لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

أضاف الزمالك أن اللاعب شارك في التدريبات البدنية بصورة طبيعية، كما شارك اللاعب في التدريبات الفنية والخططية، بعدما تعافى من من إصابة بإجهاد في العضلة الضامة، أدت لغيابه ضد المقاولون العرب.

رابطة الأندية تعلن نقل مباراتي الزمالك خارج استاد القاهرة.. طالع التفاصيل من هنا

انتظام محمد السيد

وفي سياق متصل، أوضح محمد السيد أن محمد السيد لاعب وسط الفريق، انتظم في التدريبات الجماعية، بعد عودته من مشاركته مع منتخب الشباب في وديتي أمام المغرب.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الاثنين، على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري الممتاز محمد السيد شيكو بانزا

