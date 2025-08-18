بدأ الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحلته المحلية، بانتصار على حساب فريق فاركو، في ثاني مباريات الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي ضد فاركو، انتهت بفوز المارد الأحمر (4-1)، والتي شهدت افتتاح أهداف الثنائي محمد شريف ونييتس جراديشار، في الموسم الجديد من الدوري.

مهاجم الأهلي

لم يستقر خوسيه ريبيرو على مهاجم الأهلي في الموسم الجديد، حيث إنه يقوم بالتدوير بين الثنائي محمد شريف وجراديشار، بناءً على الأفكار الفنية التي يريدها في الملعب، كذلك حسب المنافس.

إلا أن المواجهة الأخيرة ضد فاركو، جعلت إمكانية التتميز في توقيت الاعتماد على أحدهما أكثر وضوحًا، حيث إن محمد شريف هو الذي بدأ في التشكيل الأساسي ونجح في تسجيل هدف من ضربة رأسية.

لكن المهاجم السلوفيني الذي شارك بديلًا كان متعطشًا للتهديف، وبالفعل نجح بذكائه التكتيكي في استلام تمريرة عميقة وسط دفاع فاركو، ثم انطلق بها وراوغ الحارس ليسكنها الشباك.

وتمكن خوسيه ريبيرو من تحقيق استفادة مزدوجة في مباراة الأهلي ضد فاركو، بعدما ساعده محمد شريف وسجل هدفًا في الشوط الأول، ثم شارك جراديشار وزار الشباك بالشوط الثاني.

متى يحتاجهما ريبيرو؟

يقدم الثنائي ميزة للمدرب الإسباني، تكمن في أن طريقة لعب كل منهما لا تشبه الآخر، حيث إن محمد شريف، وهو مهاجم يفضل التواجد داخل منطقة الجزاء، لاصطياد الكرات وإحرازها في الشباك، حتى أن خريطته الحرارية ضد فاركو تُظهر تمركزه المفضل.

بينما المهاجم السلوفيني جراديشار، فهو مهاجم بصفات مختلفة، يجيد اللعب بالقدم أكثر، ولا يظل منتظرًا للكرة في منطقة الجزاء، بينما يتحرك للأسفل لاستلام الكرة أو التحرك لأخذ مكان في ظهر الدفاع.

وتعد هذه إحدى الميزات التي تجعله مختلفًا ويمكنه تقديم أدوار مختلفة في خطة الأهلي، حيث إن جراديشار رغم مشاركته بديلًا، لكن خريطته الحرارية تكشف تحركاته خارج منطقة الجزاء بحثًا عن الكرة.

ويعد الاختيار المناسب لهوية مهاجم الأهلي في يد خوسيه ريبيرو، الذي إذا أراد لاعبًا يتمركز جيدًا في منطقة الجزاء، لديه محمد شريف، بينما إذا كان يبحث عن مهاجمًا بدرجة صانع ألعاب أو مهاجم محطة يساعد في تفريغ المساحة لزملائه القادمين من الخلف، فهو لديه جراديشار.

في رأيك.. كيف يعتمد ريبيرو على شريف أو جراديشار لتحقيق أقصى استفادة؟