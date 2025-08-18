المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

استفادة مزدوجة.. شريف وجراديشار حيلة "ريبيرو" في الأهلي (تحليل)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:44 م 18/08/2025
محمد شريف جراديشار

محمد شريف - نييتس جراديشار

بدأ الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحلته المحلية، بانتصار على حساب فريق فاركو، في ثاني مباريات الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي ضد فاركو، انتهت بفوز المارد الأحمر (4-1)، والتي شهدت افتتاح أهداف الثنائي محمد شريف ونييتس جراديشار، في الموسم الجديد من الدوري.

تشخيص إصابة ياسين مرعي المبدئي بعد غيابه عن مران الأهلي.. طالع التفاصيل من هنا

مهاجم الأهلي

لم يستقر خوسيه ريبيرو على مهاجم الأهلي في الموسم الجديد، حيث إنه يقوم بالتدوير بين الثنائي محمد شريف وجراديشار، بناءً على الأفكار الفنية التي يريدها في الملعب، كذلك حسب المنافس.

إلا أن المواجهة الأخيرة ضد فاركو، جعلت إمكانية التتميز في توقيت الاعتماد على أحدهما أكثر وضوحًا، حيث إن محمد شريف هو الذي بدأ في التشكيل الأساسي ونجح في تسجيل هدف من ضربة رأسية.

أشرف داري يشارك في مران الأهلي رغم آلام الخلفية.. طالع التفاصيل من هنا

لكن المهاجم السلوفيني الذي شارك بديلًا كان متعطشًا للتهديف، وبالفعل نجح بذكائه التكتيكي في استلام تمريرة عميقة وسط دفاع فاركو، ثم انطلق بها وراوغ الحارس ليسكنها الشباك.

وتمكن خوسيه ريبيرو من تحقيق استفادة مزدوجة في مباراة الأهلي ضد فاركو، بعدما ساعده محمد شريف وسجل هدفًا في الشوط الأول، ثم شارك جراديشار وزار الشباك بالشوط الثاني.

متى يحتاجهما ريبيرو؟

يقدم الثنائي ميزة للمدرب الإسباني، تكمن في أن طريقة لعب كل منهما لا تشبه الآخر، حيث إن محمد شريف، وهو مهاجم يفضل التواجد داخل منطقة الجزاء، لاصطياد الكرات وإحرازها في الشباك، حتى أن خريطته الحرارية ضد فاركو تُظهر تمركزه المفضل.

بينما المهاجم السلوفيني جراديشار، فهو مهاجم بصفات مختلفة، يجيد اللعب بالقدم أكثر، ولا يظل منتظرًا للكرة في منطقة الجزاء، بينما يتحرك للأسفل لاستلام الكرة أو التحرك لأخذ مكان في ظهر الدفاع.

وتعد هذه إحدى الميزات التي تجعله مختلفًا ويمكنه تقديم أدوار مختلفة في خطة الأهلي، حيث إن جراديشار رغم مشاركته بديلًا، لكن خريطته الحرارية تكشف تحركاته خارج منطقة الجزاء بحثًا عن الكرة.

ويعد الاختيار المناسب لهوية مهاجم الأهلي في يد خوسيه ريبيرو، الذي إذا أراد لاعبًا يتمركز جيدًا في منطقة الجزاء، لديه محمد شريف، بينما إذا كان يبحث عن مهاجمًا بدرجة صانع ألعاب أو مهاجم محطة يساعد في تفريغ المساحة لزملائه القادمين من الخلف، فهو لديه جراديشار.

في رأيك.. كيف يعتمد ريبيرو على شريف أو جراديشار لتحقيق أقصى استفادة؟

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري الممتاز محمد شريف نييتس جراديشار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520700/استفادة-مزدوجة-شريف-وجراديشار-حيلة-ريبيرو-في-الأهلي-تحليل-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد الحاوي", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%8a/288" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"استفادة مزدوجة.. شريف وجراديشار حيلة "ريبيرو" في الأهلي (تحليل)", "alternativeHeadline":"شريف وجراديشار حيلة "ريبيرو" في الأهلي (تحليل)", "description": "بدأ الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحلته المحلية، بانتصار على حساب فريق فاركو، في ثاني مباريات الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/18/cb61bfb8-0b81-4792-bb8d-23b0ba29254f2025_8_18_22_23.webp", "keywords": "الأهلي,محمد شريف,نييتس جراديشار,الدوري المصري الممتاز", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520700/استفادة-مزدوجة-شريف-وجراديشار-حيلة-ريبيرو-في-الأهلي-تحليل-", "articleBody": "بدأ الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحلته المحلية، بانتصار على حساب فريق فاركو، في ثاني مباريات الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.مباراة الأهلي ضد فاركو، انتهت بفوز المارد الأحمر (4-1)، والتي شهدت افتتاح أهداف الثنائي محمد شريف ونييتس جراديشار، في الموسم الجديد من الدوري.تشخيص إصابة ياسين مرعي المبدئي بعد غيابه عن مران الأهلي.. طالع التفاصيل من هنامهاجم الأهليلم يستقر خوسيه ريبيرو على مهاجم الأهلي في الموسم الجديد، حيث إنه يقوم بالتدوير بين الثنائي محمد شريف وجراديشار، بناءً على الأفكار الفنية التي يريدها في الملعب، كذلك حسب المنافس.إلا أن المواجهة الأخيرة ضد فاركو، جعلت إمكانية التتميز في توقيت الاعتماد على أحدهما أكثر وضوحًا، حيث إن محمد شريف هو الذي بدأ في التشكيل الأساسي ونجح في تسجيل هدف من ضربة رأسية.أشرف داري يشارك في مران الأهلي رغم آلام الخلفية.. طالع التفاصيل من هنالكن المهاجم السلوفيني الذي شارك بديلًا كان متعطشًا للتهديف، وبالفعل نجح بذكائه التكتيكي في استلام تمريرة عميقة وسط دفاع فاركو، ثم انطلق بها وراوغ الحارس ليسكنها الشباك.وتمكن خوسيه ريبيرو من تحقيق استفادة مزدوجة في مباراة الأهلي ضد فاركو، بعدما ساعده محمد شريف وسجل هدفًا في الشوط الأول، ثم شارك جراديشار وزار الشباك بالشوط الثاني.متى يحتاجهما ريبيرو؟يقدم الثنائي ميزة للمدرب الإسباني، تكمن في أن طريقة لعب كل منهما لا تشبه الآخر، حيث إن محمد شريف، وهو مهاجم يفضل التواجد داخل منطقة الجزاء، لاصطياد الكرات وإحرازها في الشباك، حتى أن خريطته الحرارية ضد فاركو تُظهر تمركزه المفضل.بينما المهاجم السلوفيني جراديشار، فهو مهاجم بصفات مختلفة، يجيد اللعب بالقدم أكثر، ولا يظل منتظرًا للكرة في منطقة الجزاء، بينما يتحرك للأسفل لاستلام الكرة أو التحرك لأخذ مكان في ظهر الدفاع.وتعد هذه إحدى الميزات التي تجعله مختلفًا ويمكنه تقديم أدوار مختلفة في خطة الأهلي، حيث إن جراديشار رغم مشاركته بديلًا، لكن خريطته الحرارية تكشف تحركاته خارج منطقة الجزاء بحثًا عن الكرة.ويعد الاختيار المناسب لهوية مهاجم الأهلي في يد خوسيه ريبيرو، الذي إذا أراد لاعبًا يتمركز جيدًا في منطقة الجزاء، لديه محمد شريف، بينما إذا كان يبحث عن مهاجمًا بدرجة صانع ألعاب أو مهاجم محطة يساعد في تفريغ المساحة لزملائه القادمين من الخلف، فهو لديه جراديشار.في رأيك.. كيف يعتمد ريبيرو على شريف أو جراديشار لتحقيق أقصى استفادة؟", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/18/cb61bfb8-0b81-4792-bb8d-23b0ba29254f2025_8_18_22_23.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 18T22:44: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-18T22:44:57+03:00", "datePublished" : "2025-08-18T22:44:00+03:00" }