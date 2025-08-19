أحمد فتوح من الرحيل عن الزمالك إلى الاعتذار (تسلسل زمني)

تنفس أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك الصعداء، بعد قرار الأبيض اليوم الإثنين، بعودته إلى التدريبات الجماعية من جديد، وذلك عقب مرور شهر من أزمة أحدثها كادت أن تلقي به خارج أسوار ميت عقبة.

وانتظم أحمد فتوح في تدريبات الزمالك الجماعية، اليوم الإثنين، بعد أن التزم اللاعب بالقرارات الصادرة بحقه من قبل إدارة النادي، بالتزامن مع اعتذاره الذي نشره أمس الأحد عبر حسابه الرسمي.

أزمة كادت أن تطيح بفتوح

حصل أحمد فتوح، على إذن لمغادرة معسكر الزمالك المغلق من إدارة النادي، قبل شهر من الآن، بسبب ظروف مرض عمه، ليظهر الظهير الأيسر لاحقًا في أحد الأماكن العامة، وسط حالة من الانتقادات التي طالته من الجماهير.

جون إدوراد، المدير الرياضي بنادي الزمالك، تشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، في اليوم التالي، ليقرر الثنائي تغريم أحمد فتوح مبلغ مليون جنيه مع إيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، عما بدر منه.

أثار تصرف فتوح حالة من الغضب داخل الزمالك، إذ فكر الأبيض في إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف الفريق، سواء بالبيع النهائي أو على سبيل الإعارة، ولكن بعد النظر إلى نتيجة التحقيق الذي فرض على الظهير الأيسر.

قرار يعيد فتوح

قرر الثنائي جون إدوارد وعبد الناصر محمد، بعد عدة أيام عودة فتوح لأداء تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف علاء رجب أخصائي التأهيل بالنادي، من أجل تجهيز اللاعب للفترة المقبلة.

ظل فتوح يخوض برنامجه الفردي بعيدًا عن التدريبات الجماعية، ليغيب اللاعب عن مواجهة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا والتي جمعت بين الفريقين، في مستهل مشوارهما بالدوري المصري الممتاز، وحسمها الأبيض لصالحه بثنائية نظيفة.

وغاب أحمد فتوح، عن مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب، والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين، لحساب منافسات الجولة الثانية بالدوري، تزامنًا مع استبعاده من الانضمام إلى التدريبات الجماعية.

ظهور واعتذار فتوح

حرص أحمد فتوح، على التواجد في مدرجات ملعب القاهرة، خلال مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، رغم استمرار استبعاده عن المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

لم يكتف فتوح بظهوره مساندًا للزمالك أمام المقاولون العرب، إذ نشر اللاعب رسالة عبر حسابه على "انستجرام" اعتذر خلالها للنادي وإدارته وجماهيره عن التصرفات التي صدرت منه.

ونشر أحمد فتوح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" الآتي: "أتقدم لجماهيرنا الرائعة الوفية ومجلس الإدارة الموقر والمدير الرياضي المحترم وزملائي المخلصين بكامل الاعتذار عما بدر مني في حق نادينا الكبير العظيم وحق نفسي".

وأضاف: "وأعد الجميع بأنني سأكون عند حسن ظنكم وأعلم أن الغفران لن يغير الماضي بعد أن شعرت بالسوء لكنه سيعطيني فرصة أفضل لتحسين المستقبل وتعويض ما فاتني وأقسم بوعدي لكم بهذا وسأبذل كل الجهد من أجل إسعادكم ونحن في أمس الحاجة إلى دعمكم وشكري الخاص لمدير الكرة والوالد الذي تحمل الكثير من أجلي".

عودة فتوح

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك على عودة فتوح إلى تدريبات الفريق الجماعية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، والتي ستجمع بينهما لحساب منافسات الجولة الثالية بالدوري المصري.

وشارك فتوح، في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الإثنين، بعد نهاية البرنامج التأهيلي الذي خضع له بالفترة الماضية.

وظهر أحمد فتوح، في التدريبات البدنية مع زملائه بصورة طبيعية، قبل أن يشارك اللاعب في الفقرة الخططية والمناورة الفنية بشكل طبيعي.

وأوضح المركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن فتوح أبدى التزامه بالقرارت التي أصدرها مدير الكرة تجاهه في الفترة الأخيرة، ليعود إلى المشاركة في التدريبات بعد التأكد من جاهزيته بدنيًا.

