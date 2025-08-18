انتظم أحمد فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، في تدريبات الفريق الجماعية التي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب الكلية الحربية، وذلك بعد تقدم اللاعب باعتذار إلى مجلس الإدارة وإدارة الكرة بالأبيض عما بدر منه.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداته لمواجهة مودرن سبورت، لحساب منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، وتقرر إقامة اللقاء على ملعب هيئة قناة السويس، بدلًا من ملعب القاهرة الدولي.

مشاركة فتوح مع الزمالك

وشارك أحمد فتوح، لاعب الزمالك، في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الإثنين، بعد نهاية البرنامج التأهيلي الذي خضع له الظهير الأيسر بالفترة الماضية، إلى جانب تقدمه باعتذار لمجلس إدارة النادي وإدارة الكرة عما بدر منه.

وظهر أحمد فتوح، في التدريبات البدنية مع زملائه بصورة طبيعية، قبل أن يشارك اللاعب في الفقرة الخططية والمناورة الفنية بشكل طبيعي.

وأبدى فتوح التزامه بالقرارت التي أصدرها مدير الكرة تجاهه في الفترة الأخيرة، ليعود إلى المشاركة في التدريبات بعد التأكد من جاهزيته بدنيًا.

اعتذار فتوح

نشر فتوح رسالة اعتذار عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، معلقًا: "أتقدم لجماهيرنا الرائعة الوفية ومجلس الإدارة الموقر والمدير الرياضي المحترم وزملائي المخلصين بكامل الاعتذار عما بدر مني في حق نادينا الكبير العظيم وحق نفسي".

وأضاف: "وأعد الجميع بأنني سأكون عند حسن ظنكم وأعلم أن الغفران لن يغير الماضي بعد أن شعرت بالسوء لكنه سيعطيني فرصة أفضل لتحسين المستقبل وتعويض ما فاتني وأقسم بوعدي لكم بهذا وسأبذل كل الجهد من أجل إسعادكم ونحن في أمس الحاجة إلى دعمكم وشكري الخاص لمدير الكرة والوالد الذي تحمل الكثير من أجلي".