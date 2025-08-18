المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد اعتذاره.. أحمد فتوح ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

07:27 م 18/08/2025
أحمد فتوح

أحمد فتوح

انتظم أحمد فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، في تدريبات الفريق الجماعية التي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب الكلية الحربية، وذلك بعد تقدم اللاعب باعتذار إلى مجلس الإدارة وإدارة الكرة بالأبيض عما بدر منه.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداته لمواجهة مودرن سبورت، لحساب منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، وتقرر إقامة اللقاء على ملعب هيئة قناة السويس، بدلًا من ملعب القاهرة الدولي.

مباراتان للزمالك ولقاء الأهلي وبيراميدز.. نقل 6 مواجهات من ملعب القاهرة لأعمال الصيانة

مشاركة فتوح مع الزمالك

وشارك أحمد فتوح، لاعب الزمالك، في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الإثنين، بعد نهاية البرنامج التأهيلي الذي خضع له الظهير الأيسر بالفترة الماضية، إلى جانب تقدمه باعتذار لمجلس إدارة النادي وإدارة الكرة عما بدر منه.

وظهر أحمد فتوح، في التدريبات البدنية مع زملائه بصورة طبيعية، قبل أن يشارك اللاعب في الفقرة الخططية والمناورة الفنية بشكل طبيعي.

وأبدى فتوح التزامه بالقرارت التي أصدرها مدير الكرة تجاهه في الفترة الأخيرة، ليعود إلى المشاركة في التدريبات بعد التأكد من جاهزيته بدنيًا.

"نحن في أمس الحاجة لدعمكم".. فتوح يعتذر لجماهير الزمالك

مصدر بالزمالك ليلا كورة: اتجاه لرفع عقوبة فتوح.. وانتظامه بالتدريبات قبل مباراة مودرن

اعتذار فتوح

نشر فتوح رسالة اعتذار عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، معلقًا: "أتقدم لجماهيرنا الرائعة الوفية ومجلس الإدارة الموقر والمدير الرياضي المحترم وزملائي المخلصين بكامل الاعتذار عما بدر مني في حق نادينا الكبير العظيم وحق نفسي".

وأضاف: "وأعد الجميع بأنني سأكون عند حسن ظنكم وأعلم أن الغفران لن يغير الماضي بعد أن شعرت بالسوء لكنه سيعطيني فرصة أفضل لتحسين المستقبل وتعويض ما فاتني وأقسم بوعدي لكم بهذا وسأبذل كل الجهد من أجل إسعادكم ونحن في أمس الحاجة إلى دعمكم وشكري الخاص لمدير الكرة والوالد الذي تحمل الكثير من أجلي".

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري أحمد فتوح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520681/بعد-اعتذاره-أحمد-فتوح-ينتظم-في-تدريبات-الزمالك-استعداد-ا-لمواجهة-مودرن-سبورت", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "رامي بشاي", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a8%d8%b4%d8%a7%d9%8a/257" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"بعد اعتذاره.. أحمد فتوح ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت", "alternativeHeadline":"فتوح ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادًا لمودرن سبورت", "description": "انتظم أحمد فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، في تدريبات الفريق الجماعية التي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب الكلية الحربية، وذلك بعد تقدم اللاعب باعتذار إلى مجلس الإدارة وإدارة الكرة بالأبيض عما بدر منه. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2023/12/25/أحمد-فتوح2023_12_25_12_54.webp", "keywords": "أحمد فتوح-الزمالك-الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520681/بعد-اعتذاره-أحمد-فتوح-ينتظم-في-تدريبات-الزمالك-استعداد-ا-لمواجهة-مودرن-سبورت", "articleBody": "انتظم أحمد فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، في تدريبات الفريق الجماعية التي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب الكلية الحربية، وذلك بعد تقدم اللاعب باعتذار إلى مجلس الإدارة وإدارة الكرة بالأبيض عما بدر منه.ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداته لمواجهة مودرن سبورت، لحساب منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، وتقرر إقامة اللقاء على ملعب هيئة قناة السويس، بدلًا من ملعب القاهرة الدولي.مباراتان للزمالك ولقاء الأهلي وبيراميدز.. نقل 6 مواجهات من ملعب القاهرة لأعمال الصيانةمشاركة فتوح مع الزمالكوشارك أحمد فتوح، لاعب الزمالك، في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الإثنين، بعد نهاية البرنامج التأهيلي الذي خضع له الظهير الأيسر بالفترة الماضية، إلى جانب تقدمه باعتذار لمجلس إدارة النادي وإدارة الكرة عما بدر منه.وظهر أحمد فتوح، في التدريبات البدنية مع زملائه بصورة طبيعية، قبل أن يشارك اللاعب في الفقرة الخططية والمناورة الفنية بشكل طبيعي.وأبدى فتوح التزامه بالقرارت التي أصدرها مدير الكرة تجاهه في الفترة الأخيرة، ليعود إلى المشاركة في التدريبات بعد التأكد من جاهزيته بدنيًا."نحن في أمس الحاجة لدعمكم".. فتوح يعتذر لجماهير الزمالكمصدر بالزمالك ليلا كورة: اتجاه لرفع عقوبة فتوح.. وانتظامه بالتدريبات قبل مباراة مودرناعتذار فتوحنشر فتوح رسالة اعتذار عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، معلقًا: "أتقدم لجماهيرنا الرائعة الوفية ومجلس الإدارة الموقر والمدير الرياضي المحترم وزملائي المخلصين بكامل الاعتذار عما بدر مني في حق نادينا الكبير العظيم وحق نفسي".وأضاف: "وأعد الجميع بأنني سأكون عند حسن ظنكم وأعلم أن الغفران لن يغير الماضي بعد أن شعرت بالسوء لكنه سيعطيني فرصة أفضل لتحسين المستقبل وتعويض ما فاتني وأقسم بوعدي لكم بهذا وسأبذل كل الجهد من أجل إسعادكم ونحن في أمس الحاجة إلى دعمكم وشكري الخاص لمدير الكرة والوالد الذي تحمل الكثير من أجلي".&nbsp;", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2023/12/25/أحمد-فتوح2023_12_25_12_54.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 18T19:27: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-18T19:27:32+03:00", "datePublished" : "2025-08-18T19:27:00+03:00" }