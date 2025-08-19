أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك أن الظهير الأيسر أحمد فتوح سيظهر بشكل مختلف خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء أزمته الأخيرة، موجهًا رسالة بشأن شيكو بانزا.

وكان فتوح حصل على إذن من الزمالك بسبب مرض أحد أقاربه، ولكن تفاجأ الجميع بظهور اللاعب في إحدى الحفلات الغنائية، وهو ما أثار استياء الجهاز الفني والإداري وتم توقيع عقوبة مالية عليه قدرها مليون جنيه.

أزمة فتوح انتهت

وقال مدير الكرة بالزمالك في تصريحات عبر راديو صوت الزمالك: "أوضة اللبس في نادي الزمالك محترمة وراقية بوجود عمر جابر ومحمود الونش وعبدالله السعيد ومحمد عواد وأحمد فتوح".

وأضاف: "انتظروا فتوح في ثوبه الجديد إن شاء الله".

وأكمل: "تعاملنا مع خطأ فتوح وهو اعترف أن ما حدث في المشكلة الأخيرة كان خطأ، وقدم اعتذاره للنادي وللاعبين وللجماهير، وما تردد عن انقطاعه عن التدريبات في الفترة الماضية غير صحيح".

وتابع: "فتوح يتدرب بشكل جيد، وسيكون جاهزًا مع الفريق في المباريات المقبلة".

عبد الناصر محمد: من غير المنطقي تقييم شيكو بانزا في 90 دقيقة

وبسؤاله عن اللاعب شيكو بانزا، رد عبد الناصر محمد، قائلًا: "شيكو بانزا لاعب جيد جدا ويمتلك إمكانيات رائعة، ومن غير المنطقي أن نحكم عليه من مباراة واحدة، يجب ألا تقييموا اللاعب في 90 دقيقة، لأنه قد لا يكون موفقا في ظهوره الأول".

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن سبورت يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

