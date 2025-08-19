المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدير الكرة بالزمالك: انتظروا فتوح في ثوبه الجديد.. ولا تتسرعوا في الحكم على شيكو بانزا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:55 ص 19/08/2025
فتوح

أحمد فتوح - الزمالك

أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك أن الظهير الأيسر أحمد فتوح سيظهر بشكل مختلف خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء أزمته الأخيرة، موجهًا رسالة بشأن شيكو بانزا.

وكان فتوح حصل على إذن من الزمالك بسبب مرض أحد أقاربه، ولكن تفاجأ الجميع بظهور اللاعب في إحدى الحفلات الغنائية، وهو ما أثار استياء الجهاز الفني والإداري وتم توقيع عقوبة مالية عليه قدرها مليون جنيه.

للتعرف على مواعيد مباريات الجولة الثالثة اضغط هنا

أزمة فتوح انتهت

وقال مدير الكرة بالزمالك في تصريحات عبر راديو صوت الزمالك: "أوضة اللبس في نادي الزمالك محترمة وراقية بوجود عمر جابر ومحمود الونش وعبدالله السعيد ومحمد عواد وأحمد فتوح".

وأضاف: "انتظروا فتوح في ثوبه الجديد إن شاء الله".

وأكمل: "تعاملنا مع خطأ فتوح وهو اعترف أن ما حدث في المشكلة الأخيرة كان خطأ، وقدم اعتذاره للنادي وللاعبين وللجماهير، وما تردد عن انقطاعه عن التدريبات في الفترة الماضية غير صحيح".

وتابع: "فتوح يتدرب بشكل جيد، وسيكون جاهزًا مع الفريق في المباريات المقبلة".

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

عبد الناصر محمد: من غير المنطقي تقييم شيكو بانزا في 90 دقيقة

وبسؤاله عن اللاعب شيكو بانزا، رد عبد الناصر محمد، قائلًا: "شيكو بانزا لاعب جيد جدا ويمتلك إمكانيات رائعة، ومن غير المنطقي أن نحكم عليه من مباراة واحدة، يجب ألا تقييموا اللاعب في 90 دقيقة، لأنه قد لا يكون موفقا في ظهوره الأول".

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن سبورت يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباريات اليوم... صدام المصري وبيراميدز.. ريال مدريد يبدأ مشوار الليجا.. والسوبر السعودي

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري أحمد فتوح شيكو بانزا

أخبار تهمك

