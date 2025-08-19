المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
وفاة رزاق أوموتويوسي.. قصة كابوس تحولت إلى عشق الزمالك

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:23 م 19/08/2025
رزاق أوموتويوسي

وفاة رزاق أوموتويوسي

تلقت كرة القدم الأفريقية صدمة مُوجعة بوفاة الدولي البنيني رزاق أوموتويوسي مهاجم نادي الزمالك السابق، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 38 عامًا.

وُلد رزاق في نيجيريا، لكنه اختار تمثيل منتخب بنين، ليصبح أحد أعظم لاعبيها على الإطلاق، حيث سجل 21 هدفًا في 55 مباراة دولية.

وفاة رزاق أوموتويوسي

يُعد رزاق من بين أفضل الهدافين في تاريخ بلاده، وتبقى أبرز لحظاته عندما سجل 4 أهداف في فوز بنين الشهير 4-1 على توجو خلال تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2008، وهو الأداء الذي جعله يتصدر ترتيب الهدافين في التصفيات بالتساوي مع الكاميروني صامويل إيتو.

على مستوى الأندية، تألق أوموتويوسي في السويد مع نادي هلسينجبورج، وشارك في دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينتقل إلى النصر السعودي ثم إلى فرنسا للعب مع نادي ميتز.

وشهدت مسيرته الكروية أيضًا محطات في جنوب إفريقيا، وليبيا، ومصر، وسوريا، ومولدوفا، حيث كان يحظى بإعجاب كبير بسبب أخلاقياته العالية في العمل وقدرته على تسجيل الأهداف.

وبعيدًا عن إنجازاته داخل الملعب، جسّد أوموتويوسي معاني الصمود والتضحية والولاء، فباختياره تمثيل بنين، حمل آمال الكرة البنينية بكل فخر، وترك إرثًا سيبقى مصدر إلهام لأجيال من اللاعبين الشباب.

رزاق أوموتويوسي مع الزمالك

كان لرزاق تجربة مع الزمالك خلال الفترة بين 2011 و2013 ولكن لم تنته بالشكل الأمثل بعدما رحل بسبب عدم تقاضيه لراتبه لمدة 6 أشهر.

وفسخ اللاعب تعاقده مع القلعة البيضاء بداعي عدم سداد مستحقاته، وقدم شكوى رسمية ضد الزمالك إلى الفيفا قبل أن يتم رفضها.

كيف عرف رزاق الزمالك؟

كان لـ"يلا كورة" حوارًا لا ينسى مع رزاق أوموتويوسي في عام 2020، كشف خلاله عن كابوس والده الذي جعله يعرف الزمالك.

وقال رزاق: "عندما جاء عرض الزمالك، الاسم كان كالجرس في أذني بسبب الكابوس الذي عاشه فريق والدي من قبل (شوتنج ستارز) لقد اعتادوا الحديث عن الزمالك وطريقتهم في الفوز على شوتينج ستارز في نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "بالرغم من أنني كنت صغيرًا في هذا الوقت كانت تلك الطريقة التي تعرفت بها على الزمالك كأحد أعظم الأندية في تاريخ إفريقيا وأنا سعيد للغاية أنني لعبت للفريق".

وتدرب المهاجم البنيني تحت قيادة حسن شحاتة في الزمالك، وقال عن ذلك: "حسن شحاتة مدير فني أسطوري، وهو أفضل مدير فني عملت تحت قيادته على الإطلاق، إنه أكثر من مجرد مدرب بالنسبة ليه، هو أب وعلى إفريقيا أن تمنحه التقدير المستحق أكثر مما يفعلون الآن".

وأشاد رزاق في ذلك الوقت باستقبال جمهور الزمالك له، حيث قال: "استقبال الجمهور لي؟ لقد كانت أحد أفضل اللحظات في حياتي الكروية، لقد رحبوا بي كملك، ولم أر في حياتي شيء كهذا من قبل (جماهير الزمالك مذهلة) فقد جعلوني أشعر كأنني في بلدي سواء في شوارع القاهرة أو على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يسبق لي أن لعبت لأي نادي يمتلك جمهور لديه كل هذا الحب، لكن جماهير الزمالك كانت حقًا رائعة".

تابع حوار رزاق أوموتويوسي مع يلا كورة من هنا

الهدف الأفضل مع الزمالك

كان أوموتويوسي كشف عن هدفه الأفضل مع الزمالك، قائلًا: "هدفي الأفضل كان ضد أفريكا سبورتس في دوري أبطال إفريقيا، حيث جاء بعد 38 ثانية".

الزمالك في قلبي

تحول حب رزاق أوموتويوسي للزمالك إلى عشق، ففي تصريحات سابقة عبر قناة الحياة في عام 2023، قال: "لا زلت أعشق الزمالك، فهو في قلبي دائما".

وأضاف: "حبي للزمالك ربما يتفوق على حبي لريال مدريد، ولا يمكنني أشجع أي فريق غير الزمالك حتى لو كان برشلونة".

للتعرف على مباريات اليوم الثلاثاء اضغط هنا

الزمالك رزاق أوموتويوسي



