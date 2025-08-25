بدأت إصابات النادي الأهلي مبكرًا في بطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الحالية 2025-26.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل، على ملعب المحلة، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيغيب الأهلي عن مباريات الجولة الثالثة للدوري بسبب نظام المسابقة التي تجمع بين 21 فريقا فقط.

وسبق وأعلن النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، إصابة الثنائي ياسين مرعي ومحمد شكري بإصابات عضلية، قد تبعدهم عن مباراة المحلة القادمة، حيث يعاني ياسين مرعي من إصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية.

أما محمد شكري فتعرض لإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية، فضلا عن إصابة ياسر إبراهيم الذي تبين أنه يعاني من إصابة في العضلة العانية للفخذ اليسرى.

كل ذلك، بالإضافة إلى تعرض محمد هاني، الظهير الأيمن، للطرد في أخر مباراة لعبها ضد فاركو ليتأكد غيابه عن مباراة المحلة تنفيذا للعقوبة.

كيف سيكون شكل الأهلي دفاعيا؟

وبالتالي فإن شكل الأهلي بالتأكيد سيتغير دفاعيًا بالأخص وأن كل هؤلاء اللاعبين كان يعتمد عليهم الإسباني خوسيه ريبييرو في التشكيل الأساسي.

وفي السطور التالية، سنخوض رحلة في عقل ريبييرو للتعرف على شكل الأهلي دفاعيًا في مباراة غزل المحلة..

تأكد غياب الثلاثي ياسين مرعي، محمد شكري وياسر إبراهيم عن مباراة المحلة بسبب الإصابة، بالإضافة إلى طرد محمد هاني، وسيتبقى الخماسي الدفاعي أشرف داري، أحمد رمضان، مصطفى العش، عمر كمال عبد الواحد وكريم فؤاد.

أشرف داري.. لعب مع ريبييرو في مباريات عدة في بطولة كأس العالم للأندية، كما أنه تواجد في مباراة فاركو أساسيا بجوار ياسين مرعي.

كريم فؤاد.. منذ عودته من الإصابة وأصبح عنصرا أساسيا في تشكيل الأهلي بقيادة ريبييرو كما أنه يشركه في مركز الظهير الأيسر، وبالتالي سيكون متواجدًا بنسبة كبيرة في مباراة غزل المحلة.

مصطفى العش.. منذ أن تعاقد الأهلي مع ريبييرو قبل بداية بطولة كأس العالم للأندية ولم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق الأحمر.

أحمد رمضان.. لعب مع ريبييرو مباراتين فقط أمام بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية 2025.

عمر كمال عبد الواحد.. لعب مع ريبييرو مباراة واحدة في مواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

ومن المتوقع أيضا أن يستعين ريبييرو بأحمد نبيل "كوكا" في مركز الظهير الأيسر مثلما كان يشركه في مونديال الأندية، وفي هذه الحالة سيعتمد على كريم فؤاد في مركز الظهير الأيمن أو يبقى على عمر كمال عبد الواحد.

وفي هذه الحالة سيكون هناك أكثر من خيار دفاعي على مقاعد البدلاء أمام ريبييرو، أما في حال إشراك 4 لاعبين من الخماسي المتبقي سيكون هناك بديل وحيد على مقاعد البدلاء، وهو ما سيمثل أزمة في حال تعرض أي لاعب لإصابة أو البطاقة الحمراء.

وفي النهاية، قد تتغير سيناريوهات ريبييرو بتعافي أي لاعب مصاب قبل مباراة المحلة يوم الإثنين المقبل.