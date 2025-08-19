المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
تشكيل بيراميدز.. تغييران.. وماييلي يقود الهجوم أمام المصري

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:06 م 19/08/2025
فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز

ماييلي يقود هجوم بيراميدز ضد المصري

أعلن المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش، مدرب نادي بيراميدز، التشكيل الذي يبدأ به ضد المصري البورسعيدي، اليوم الثلاثاء، في قمة مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

ويأمل بيراميدز في احتلال صدارة ترتيب الدوري المصري هذا المساء، علمًا بأنه يملك 4 نقاط من التعادل مع وادي دجلة والفوز على الإسماعيلي.

وينفرد المصري بالصدارة، كونه الفريق الوحيد الذي حصل على العلامة الكاملة في الدوري المصري، بالفوز بمباراتين من أصل اثنين، برصيد 6 نقاط.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي، محمود مرعي، أحمد سامي، محمد حمدي

الوسط: مهند لاشين، محمد رضا بوبو، أحمد عاطف قطة

الهجوم: إيفرتون دا سيلفا، عبد الرحمن مجدي، فيستون ماييلي

ويجلس على مقاعد بدلاء بيراميدز ضد المصري: أسامة جلال، يوسف أوباما، أحمد توفيق، محمود دونجا،، محمود زلاكة، مروان حمدي، محمود جاد، كريم حافظ، ومصطفى زيكو.

ويغيب الثنائي بلاتي توريه ووليد الكرتي عن قائمة بيراميدز بسبب الإيقاف إثر حصولهما على بطاقتين حمراويين، بينما يعاني مصطفى فتحي من إصابة أبعدته أمام المصري.

وأجرى مدرب بيراميدز تغييرين على التشكيل الذي فاز في الجولة الثانية أمام الإسماعيلي، إذ دفع بقطة ومحمد حمدي بدلًا من بلاتي توريه وكريم حافظ.

مباراة المصري القادمة
المصري الدوري المصري بيراميدز

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

