كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي حارس منتخب مصر والنادي الأهلي بطريق الواحات مساء الثلاثاء.

وقال المصدر إن سيارة ملاكي تقل والد الشناوي كانت تسير بالطريق المشار إليه اتجاه الواحات اختل توازن سائقها وانقلابها بعد الكيلو 292.

وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن مصرع والد الشناوي ويدعى السيد محمد الشناوي صاحب الـ70 عامًا مقيم مركز الحامول كفر الشيخ، لافتا إلى نقله إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي.

غاب محمد الشناوي عن المشاركة مع النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، أمام مودرن سبورت والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ومباراة فاركو التي أقيمت في الجولة الثانية للدوري وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-1.

وبشكل عام لعب الشناوي مع الأهلي منذ قدومه في 2016، 331 مباراة بواقع 29629 دقيقة، وحصل خلالها على 22 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة.

وتوج صاحب الـ36 عامًا مع الأهلي بالآتي: "8 دوري مصري، 1 كأس أفريقيا-آسيا-أوقيانوسيا، 5 كأس مصر، 6 كأس السوبر المصري، 4 دوري أبطال أفريقيا، 2 كأس السوبر الأفريقي".