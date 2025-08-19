الأهلي ينعي والد محمد الشناوي

تقدم النادي الأهلي بنعي لمحمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم، بعد وفاة والده إثر حادث سير.

كشف مصدر تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي حارس منتخب مصر والنادي الأهلي بطريق الواحات مساء الثلاثاء.

وقال المصدر إن سيارة ملاكي تقل والد الشناوي كانت تسير بالطريق المشار إليه اتجاه الواحات اختل توازن سائقها وانقلابها بعد الكيلو 292.

وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن مصرع والد الشناوي ويدعى السيد محمد الشناوي صاحب الـ70 عامًا مقيم مركز الحامول كفر الشيخ، لافتا إلى نقله إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي.

وجاء بيان الأهلي الذي نشره عبر الحسابات الرسمية كالتالي:

"محمود الخطيب رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى والد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي وافته المنية اليوم إثر حادث أليم.. داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

غاب محمد الشناوي عن المشاركة مع النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، أمام مودرن سبورت والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ومباراة فاركو التي أقيمت في الجولة الثانية للدوري وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-1.