تمسك النادي المصري البورسعيدي بصدارة جدول الترتيب في الدوري المصري، مساء اليوم الثلاثاء، بعدما أجبر ضيفه بيراميدز على التعادل (2-2) في قمة أقيمت على ملعب السويس الجديد ضمن الجولة الثالثة.

وتجنب المصري وبيراميدز على حد سواء الهزيمة الأولى في منافسات الدوري المصري 2025-2026، لكن الفريق البورسعيدي يتصدر مؤقتًا بـ7 نقاط بعد فوزين وتعادل وحيد، بينما انتصر فريق كرونسلاف يورشيتش في مناسبة وتعادل في اثنتين، ليجمع 5 نقاط فقط.

ويلتقي المصري بحرس الحدود في مباراته المقبلة بالدوري المصري، بينما يواجه بيراميدز، مودرن سبورت.

تشكيل المصري

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي

الوسط: محمد مخلوف، بونور موجيشا، محمود حمادة، عبد الرحيم دغموم، منذر طمين

الهجوم: صلاح محسن

وضمت قائمة المصري الاحتياطية ضد بيراميدز: محمد شحاتة، أحمد عيد، أحمد أيمن منصور، خالد صبحي، أحمد علي عامر، مصطفى أبو الخير، ميدو جابر، عمر الساعي، كريم بامبو.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي، محمود مرعي، أحمد سامي، محمد حمدي

الوسط: مهند لاشين، محمد رضا بوبو، أحمد عاطف قطة

الهجوم: إيفرتون دا سيلفا، عبد الرحمن مجدي، فيستون ماييلي

وجلس على مقاعد بدلاء بيراميدز ضد المصري: أسامة جلال، يوسف أوباما، أحمد توفيق، محمود دونجا،، محمود زلاكة، مروان حمدي، محمود جاد، كريم حافظ، ومصطفى زيكو.

وغاب الثنائي بلاتي توريه ووليد الكرتي عن قائمة بيراميدز بسبب الإيقاف إثر حصولهما على بطاقتين حمراويين، بينما يعاني مصطفى فتحي من إصابة أبعدته أمام المصري.

تفاصيل مباراة المصري وبيراميدز

بدا بيراميدز خطيرًا في الدقائق الأولى بعد أن سدد محمد رضا بوبو تصويبة قوية ارتطمت في الشباك الخارجية، بالتحديد في الدقيقة الثالثة.

ورد المصري برأسية لمحمد هاشم مرت أعلى العارضة في الدقيقة الخامسة.

واستمر بوبو في لعب أدوار هجومية مع بيراميدز أمام المصري، ليصوب تسديدة قوية بجانب القائم الأيسر لعصام ثروت في الدقيقة 10.

وحاول البرازيلي إيفرتون دا سيلفا تسجيل هدفه الأول مع بيراميدز، لكن تسديدته الصاروخية مرت أعلى عارضة المصري بقليل في الدقيقة 22.

وتصدى ثروت لرأسية ماييلي في الدقيقة 26، ليتألق في حماية مرمى المصري البورسعيدي.

وأحرز إيفرتون هدفًا افتتاحيًا في الدقيقة 37 بعد مراوغة أكثر من لاعب قبل أن يسدد من خارج منطقة الجزاء تصويبة لا تصد ولا ترد على يسار ثروت، حيث سكنت شباك المصري.

وأنقذ القائم مرمى أحمد الشناوي في الدقيقة 39 إثر تسديدة من منذر طمين.

ومع بداية الشوط الثاني، وجد المصري طريقه إلى مرمى بيراميدز بفضل المتألق عبد الرحيم دغموم الذي صوب تسديدة صاروخية ارتطمت في العارضة قبل أن تستقر في شباك الشناوي، كان ذلك في الدقيقة 49.

ولم يمر وقت طويل حتى عاد بيراميدز إلى التقدم بهدف لماييلي الذي راوغ الحارس عصام ثروت في الدقيقة 65 ثم أسكن الكرة الشباك.

وتحصل المصري على ركلة جزاء في الدقيقة 74، أهدرها سعداوي بعد تألق الحارس أحمد الشناوي لتعود الكرة إلى صلاح محسن الذي تابعها في شباك بيراميدز.

وألغى الحكم محمود بسيوني هدف المصري، دون الحاجة إلى الـVAR بسبب دخول صلاح محسن إلى منطقة بيراميدز قبل أن ينفذ سعداوي ركلة الجزاء.

ونجح المصري في التعادل مجددًا بفضل البديل عمر الساعي الذي تلقى تمريرة بالكعب من صلاح محسن، ليراوغ لاعبًا قبل أن يصوب تسديدة قوية في شباك الشناوي عند حدود الدقيقة 83.

ومع احتساب 7 دقائق كوقت بديل عن الضائع، واصل الفريقان البحث عن هدف الفوز دون جدوى، ليحسم التعادل (2-2) نتيجة قمة المصري وبيراميدز في ملعب السويس الجديد.