موعد مباراة بيراميدز المقبلة.. الدفاع الجوي ينتظر مودرن سبورت

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:21 م 19/08/2025
بيراميدز

بيراميدز يستعد لمواجهةه مودرن فيوتشر

يواصل فريق بيراميدز استعداداته لخوض منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، حيث يستضيف مودرن سبورت على استاد الدفاع الجوي، في مباراة حاسمة لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

يأتي هذا اللقاء بعد تعادل مثير لفريق المدرب كرونسلاف يورشيتش أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 2-2 في الجولة الثالثة، مما يجعل الفوز مطلبًا ملحًا للاقتراب من صدارة الدوري.

طالع جدول ترتيب الدوري المصري من هنا

حافظ بيراميدز على سجله خاليًا من الهزائم في الموسم الحالي، حيث حقق فوزًا واحدًا وتعادلين، ليجمع 5 نقاط ويحتل مركزًا وسطيًا في جدول الترتيب.

في المقابل، تصدر المصري البورسعيدي الدوري مؤقتًا برصيد 7 نقاط بعد فوزين وتعادل، عقب مباراة قمة الجولة الثالثة التي أقيمت على ملعب السويس الجديد.

ويستعد المصري لمواجهة حرس الحدود في الجولة الرابعة، بينما يضع بيراميدز عينه على تحقيق انتصار جديد أمام مودرن سبورت.

موعد مباراة بيراميدز ومودرن سبورت

من المقرر أن يستضيف بيراميدز فريق مودرن سبورت يوم الإثنين 25 أغسطس 2025 على استاد الدفاع الجوي، في مباراة تبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

طالع ترتيب هدافي الدوري المصري من هنا

تعد هذه المواجهة بمثابة اختبار مهم لبيراميدز قبل القمة المرتقبة أمام النادي الأهلي في الجولة الخامسة يوم السبت 30 أغسطس 2025، والتي ستقام على ملعب الأهلي.

ويسعى بيراميدز، تحت قيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورشيتش، إلى استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق فوز يعزز رصيده النقطي ويمنحه دفعة معنوية قبل مواجهة الأهلي.

مباراة بيراميدز القادمة
الدوري المصري المصري البورسعيدي مودرن سبورت بيراميدز كرونسلاف يورشيتش استاد الدفاع الجوي الجولة الرابعة الأهلي

