يواصل فريق بيراميدز استعداداته لخوض منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، حيث يستضيف مودرن سبورت على استاد الدفاع الجوي، في مباراة حاسمة لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

يأتي هذا اللقاء بعد تعادل مثير لفريق المدرب كرونسلاف يورشيتش أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 2-2 في الجولة الثالثة، مما يجعل الفوز مطلبًا ملحًا للاقتراب من صدارة الدوري.

حافظ بيراميدز على سجله خاليًا من الهزائم في الموسم الحالي، حيث حقق فوزًا واحدًا وتعادلين، ليجمع 5 نقاط ويحتل مركزًا وسطيًا في جدول الترتيب.

في المقابل، تصدر المصري البورسعيدي الدوري مؤقتًا برصيد 7 نقاط بعد فوزين وتعادل، عقب مباراة قمة الجولة الثالثة التي أقيمت على ملعب السويس الجديد.

ويستعد المصري لمواجهة حرس الحدود في الجولة الرابعة، بينما يضع بيراميدز عينه على تحقيق انتصار جديد أمام مودرن سبورت.

موعد مباراة بيراميدز ومودرن سبورت

من المقرر أن يستضيف بيراميدز فريق مودرن سبورت يوم الإثنين 25 أغسطس 2025 على استاد الدفاع الجوي، في مباراة تبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

تعد هذه المواجهة بمثابة اختبار مهم لبيراميدز قبل القمة المرتقبة أمام النادي الأهلي في الجولة الخامسة يوم السبت 30 أغسطس 2025، والتي ستقام على ملعب الأهلي.

ويسعى بيراميدز، تحت قيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورشيتش، إلى استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق فوز يعزز رصيده النقطي ويمنحه دفعة معنوية قبل مواجهة الأهلي.