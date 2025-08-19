ألغى الحكم محمود بسيوني هدفًا وقع عليه اللاعب صلاح محسن في مباراة تعادل المصري (2-2) مع بيراميدز، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

واحتفظ الفريق البورسعيدي بصدارة جدول الترتيب في الدوري المصري هذا الموسم، بعدما جمع فريق المدرب نبيل الكوكي 7 نقاط من فوزين وتعادل، فيما يملك بيراميدز 5 نقاط، إثر فوز وتعادلين.

إلغاء هدف صلاح محسن أمام بيراميدز

كان المصري متأخرًا بهدفين لهدف عندما تحصل على ركلة جزاء أمام بيراميدز في الدقيقة 74.

ونفذ عمرو سعداوي ركلة جزاء المصري، ليهدرها إثر تألق لافت من الحارس أحمد الشناوي، قبل أن تعود الكرة إلى صلاح محسن الذي أسكنها شباك بيراميدز، بعد متابعة جيدة، لكن الحكم محمود بسيوني ألغى الهدف دون مشاهدة اللقطة عبر تقنية الـVAR، وسط اعتراض واسع من اللاعبين.

يشار إلى أن المصري تمكن لاحقًا من إدراك التعادل أمام بيراميدز عن طريق هدف البديل عمر الساعي في الدقيقة 83.

قانون ركلات الجزاء

يؤيد قانون ركلات الجزاء، وفق المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB)، إلغاء هدف صلاح محسن في شباك بيراميدز، لأن مهاجم المصري دخل منطقة الجزاء قبل أن ينفذ زميله عمرو سعداوي، ركلة الجزاء.

وفيما يلي شرحًا لقانون ركلات الجزاء، في حالة دخول اللاعبين المنطقة قبل أن تنفذ ركلة الجزاء سواءً من الفريق المهاجم أو المدافع..

- إذا دخل لاعب من الفريق المهاجم منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة: تعاد إذا دخلت الكرة المرمى، بينما تحتسب ركلة حرة غير مباشرة للفريق المدافع إذا لم تدخل المرمى

- إذا دخل لاعب من الفريق المدافع منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة: تعاد إذا لم تدخل الكرة المرمى، بينما يتم احتساب الهدف بشكل طبيعي إذا دخلت المرمى

- إذا دخل لاعبون من الفريقين معًا منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة: تعاد في كل الأحوال