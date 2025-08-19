المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قانون ركلات الجزاء.. لماذا ألغى الحكم هدف صلاح محسن أمام بيراميدز؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:34 م 19/08/2025
صلاح محسن

صلاح محسن من مباراة المصري وبيراميدز

ألغى الحكم محمود بسيوني هدفًا وقع عليه اللاعب صلاح محسن في مباراة تعادل المصري (2-2) مع بيراميدز، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

واحتفظ الفريق البورسعيدي بصدارة جدول الترتيب في الدوري المصري هذا الموسم، بعدما جمع فريق المدرب نبيل الكوكي 7 نقاط من فوزين وتعادل، فيما يملك بيراميدز 5 نقاط، إثر فوز وتعادلين.

إلغاء هدف صلاح محسن أمام بيراميدز

كان المصري متأخرًا بهدفين لهدف عندما تحصل على ركلة جزاء أمام بيراميدز في الدقيقة 74.

ونفذ عمرو سعداوي ركلة جزاء المصري، ليهدرها إثر تألق لافت من الحارس أحمد الشناوي، قبل أن تعود الكرة إلى صلاح محسن الذي أسكنها شباك بيراميدز، بعد متابعة جيدة، لكن الحكم محمود بسيوني ألغى الهدف دون مشاهدة اللقطة عبر تقنية الـVAR، وسط اعتراض واسع من اللاعبين.

يشار إلى أن المصري تمكن لاحقًا من إدراك التعادل أمام بيراميدز عن طريق هدف البديل عمر الساعي في الدقيقة 83.

قانون ركلات الجزاء

يؤيد قانون ركلات الجزاء، وفق المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB)، إلغاء هدف صلاح محسن في شباك بيراميدز، لأن مهاجم المصري دخل منطقة الجزاء قبل أن ينفذ زميله عمرو سعداوي، ركلة الجزاء.

وفيما يلي شرحًا لقانون ركلات الجزاء، في حالة دخول اللاعبين المنطقة قبل أن تنفذ ركلة الجزاء سواءً من الفريق المهاجم أو المدافع..

- إذا دخل لاعب من الفريق المهاجم منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة: تعاد إذا دخلت الكرة المرمى، بينما تحتسب ركلة حرة غير مباشرة للفريق المدافع إذا لم تدخل المرمى

- إذا دخل لاعب من الفريق المدافع منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة: تعاد إذا لم تدخل الكرة المرمى، بينما يتم احتساب الهدف بشكل طبيعي إذا دخلت المرمى

- إذا دخل لاعبون من الفريقين معًا منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة: تعاد في كل الأحوال

مباراة المصري القادمة
المصري الدوري المصري بيراميدز صلاح محسن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520816/قانون-ركلات-الجزاء-لماذا-ألغى-الحكم-هدف-صلاح-محسن-أمام-بيراميدز-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "أحمد عمارة", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a9/284" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"قانون ركلات الجزاء.. لماذا ألغى الحكم هدف صلاح محسن أمام بيراميدز؟", "alternativeHeadline":"لماذا ألغى الحكم هدف صلاح محسن أمام بيراميدز؟", "description": "ألغى الحكم محمود بسيوني هدفًا وقع عليه اللاعب صلاح محسن في مباراة تعادل المصري (2-2) مع بيراميدز، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري 2025-2026. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/19/صلاح2025_8_19_23_32.webp", "keywords": "الدوري المصري- بيراميدز- المصري- صلاح محسن", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520816/قانون-ركلات-الجزاء-لماذا-ألغى-الحكم-هدف-صلاح-محسن-أمام-بيراميدز-", "articleBody": "ألغى الحكم محمود بسيوني هدفًا وقع عليه اللاعب صلاح محسن في مباراة تعادل المصري (2-2) مع بيراميدز، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.واحتفظ الفريق البورسعيدي بصدارة جدول الترتيب في الدوري المصري هذا الموسم، بعدما جمع فريق المدرب نبيل الكوكي 7 نقاط من فوزين وتعادل، فيما يملك بيراميدز 5 نقاط، إثر فوز وتعادلين.إلغاء هدف صلاح محسن أمام بيراميدزكان المصري متأخرًا بهدفين لهدف عندما تحصل على ركلة جزاء أمام بيراميدز في الدقيقة 74.ونفذ عمرو سعداوي ركلة جزاء المصري، ليهدرها إثر تألق لافت من الحارس أحمد الشناوي، قبل أن تعود الكرة إلى صلاح محسن الذي أسكنها شباك بيراميدز، بعد متابعة جيدة، لكن الحكم محمود بسيوني ألغى الهدف دون مشاهدة اللقطة عبر تقنية الـVAR، وسط اعتراض واسع من اللاعبين.يشار إلى أن المصري تمكن لاحقًا من إدراك التعادل أمام بيراميدز عن طريق هدف البديل عمر الساعي في الدقيقة 83.قانون ركلات الجزاءيؤيد قانون ركلات الجزاء، وفق المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB)، إلغاء هدف صلاح محسن في شباك بيراميدز، لأن مهاجم المصري دخل منطقة الجزاء قبل أن ينفذ زميله عمرو سعداوي، ركلة الجزاء.وفيما يلي شرحًا لقانون ركلات الجزاء، في حالة دخول اللاعبين المنطقة قبل أن تنفذ ركلة الجزاء سواءً من الفريق المهاجم أو المدافع..- إذا دخل لاعب من الفريق المهاجم منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة: تعاد إذا دخلت الكرة المرمى، بينما تحتسب ركلة حرة غير مباشرة للفريق المدافع إذا لم تدخل المرمى- إذا دخل لاعب من الفريق المدافع منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة: تعاد إذا لم تدخل الكرة المرمى، بينما يتم احتساب الهدف بشكل طبيعي إذا دخلت المرمى- إذا دخل لاعبون من الفريقين معًا منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة: تعاد في كل الأحوال", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/19/صلاح2025_8_19_23_32.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 19T23:34: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-19T23:35:13+03:00", "datePublished" : "2025-08-19T23:34:00+03:00" }