خضع مروان حمدي، مهاجم الإسماعيلي، لعملية جراحية ناجحة في بعد تعرضه لكسر في القدم اليمنى خلال مباراة بيراميدز في الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

وكانت العملية التي خضع لها لاعب الإسماعيلي عبارة عن جراحة في مشطية القدم، وأكد أشرف نهاد محرم أستاذ جراحة العظام، أن اللاعب تماثل للشفاء عقب تثبيت الكسر بمسمار نخاعي، مشيرًا إلى أن حالته مستقرة.

وأوضح الطبيب أن مروان حمدي سيبدأ تدريبات الجزء العلوي من الجسم بعد 48 ساعة فقط من إجراء الجراحة، على أن ينطلق البرنامج العلاجي بالماء بعد أسبوعين، قبل أن يعود للملاعب بصورة كاملة والمشاركة مع فريقه بعد 3 أشهر.

وسبق وأوضح مجدي الباز، رئيس الجهاز الطبي للإسماعيلي، أن الفحوصات الطبية أثبتت وجود كسرين في المشطية الخامسة للقدم اليمنى لمروان حمدي.

ومن جهته، تواصل "يلا كورة" مع مصدر مقرب من اللاعب وأكد أن عودته للتأهيل ستكون بعدما يقرب من شهر تقريبًا وذلك بعد خضوعه لتدريبات الماء بعد أسبوعين.

لعب مروان حمدي مع الإسماعيلي في الموسم الماضي 27 مباراة بواقع 2055 دقيقة، سجل خلالهم 7 أهداف.