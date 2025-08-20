المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يريد اللعب وينتظر وعد يناير.. مصدر يوضح ليلا كورة سبب غياب حامد حمدان عن مباريات بتروجيت

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:13 م 20/08/2025
حامد حمدان

حامد حمدان - لاعب بتروجيت

غاب حامد حمدان، لاعب فريق بتروجيت، عن أول 3 جولات لفريقه في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ولعب بتروجيت حتى الآن مع الإسماعيلي وتعادلا دون أهداف في الجولة الأولى، قبل أن يتعادل أيضا في الجولة الثانية مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 2-2، ومن ثم حقق الفوز الأول له في الدوري أمام وادي دجلة بنتيجة 1-0.

سبب غياب حامد حمدان

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة": "حتى هذه اللحظة لم يعد حامد حمدان إلى تدريبات بتروجيت".

وأضاف: "هناك محاولات لإقناع سيد عيد، المدير الفني، لعودة حامد حمدان للتدريبات من جديد، بالأخص وأن رغبة اللاعب هي العودة للمباريات".

وأكمل المصدر: "ينتظر اللاعب الفلسطيني تنفيذ وعد مجلس إدارة نادي بتروجيت بالموافقة على انتقاله إلى الزمالك في الانتقالات الشتوية القادمة مقابل 20 مليون جنيه".

وأنهى: "اللاعب حاليا يخوض تدريبات في صالة الجيم حتى لا يفقد لياقته البدنية".

أقرأ أيضا.. كواليس مفاوضات الزمالك لضم حمدان

رغبة الزمالك

وسعى الزمالك للتعاقد مع حمدان، لكن إدارة بتروجيت تمسكت باللاعب، قبل أن يُجدد "القلعة البيضاء" مفاوضاته مع الفريق البترولي لضم صاحب الـ24 عامًا.

وانتقل لاعب الوسط الفلسطيني الدولي إلى بتروجيت صيف 2023، قادمًا من نادي المجد السكندري.

يُذكر أن الزمالك أبرم حتى الآن 9 صفقات في سوق الانتقالات الصيفي، كان آخرها التعاقد مع الدولي الفلسطيني عدي الدباغ.

مباراة بتروجت القادمة
الدوري المصري بتروجيت وادي دجلة حامد حمدان

