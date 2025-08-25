المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أشعة قبل مباراة بيراميدز.. "يلا كورة" يكشف خطة تعامل الأهلي مع إصابة إمام عاشور

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:52 م 21/08/2025
إمام عاشور

إمام عاشور - لاعب الأهلي

يبدو أن غياب إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، عن مباراة فريقه ضد غزل المحلة بات أمرا حتميا للاطمئنان عليه استعدادا للمباريات القادمة.

ويستعد الأهلي حاليا لخوض مباراة غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب الأهلي عن المشاركة في مباريات الجولة الثالثة للدوري، نظرا لنظام البطولة في الموسم الحالي 2025-26 التي يشارك فيها 21 فريقا.

خطة الأهلي في التعامل مع إصابة إمام

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة": "إمام عاشور يشارك حاليًا في التدريبات الجماعية البدنية دون أي التحامات مع الأهلي وسيواصل المشاركة بنفس الطريقة حتى يوم الأحد المقبل".

وأضاف المصدر: "يوم الثلاثاء سوف يخضع إمام عاشور لأشعة ستحدد نسبة مشاركته في التدريبات الجماعية بالالتحامات وبشكل كامل أم لا".

وأنهى: "وبالتالي سيغيب عن المشاركة في مباراة غزل المحلة المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل".

إصابة إمام عاشور

وسبق وأعلن النادي الأهلي عن عودة إمام عاشور للتدريبات الجماعية لكن دون أي التحامات بسبب عدم شفائه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنتر ميامي الأمريكي بشكل نهائي.

وكان إمام عاشور قد تعرض لإصابة بكسر في الترقوة خلال مباراة إنتر ميامي بالجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويأمل إمام عاشور في العودة للمشاركة في المباريات سريعًا، لبحث إمكانية انضمامه لمعسكر منتخب مصر القادم والذي يستعد من خلاله لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري غزل المحلة بيراميدز إمام عاشور التوقف الدولي

