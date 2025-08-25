أعلنت شركة "تذكرتي" فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام في هذه الجولة مباريات هامة لعل أهمها الأهلي مع غزل المحلة، وبيراميدز ضد مودرن سبورت، والزمالك ضد فاركو.

وأوضح الحساب الرسمي لشركة "تذكرتي" أن حجز المباريات في الأسبوع الرابع للدوري أصبح متاحا حاليًا للمباريات التالية:

وأشارت الصفحة الرسمية لشركة تذكرتي، إلى أن المباريات التي تم فتح باب حجز التذاكر لها كالتالي:

يوم 24 أغسطس

الاتحاد × البنك الأهلي.. استاد الإسكندرية.

طلائع الجيش × الإسماعيلي.. استاد جهاز الرياضة العسكرية.

يوم 25 أغسطس

الأهلي × غزل المحلة.. استاد المحلة

زد × وادي دجلة.. استاد المقاولون العرب.

بيراميدز × مودرن سبورت.. استاد الدفاع الجوي.

يوم 26 أغسطس

كهرباء الإسماعيلية × سموحة.. على استاد الإسماعيلية.

حرس الحدود × المصري.. على استاد السويس الجديد.

أما المباريات التي لم يتم الإعلان عن فتح باب حجز التذاكر فيها هي:

1- يوم 24 أغسطس.. إنبي والجونة.

2- يوم 25 أغسطس.. بتروجيت والمقاولون.

3- يوم 26 أغسطس.. الزمالك وفاركو.