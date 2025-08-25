المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الأهلي ضد المحلة.. فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الرابعة للدوري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:41 م 21/08/2025
الأهلي

الأهلي - صورة أرشيفية

أعلنت شركة "تذكرتي" فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام في هذه الجولة مباريات هامة لعل أهمها الأهلي مع غزل المحلة، وبيراميدز ضد مودرن سبورت، والزمالك ضد فاركو.

للتعرف على مباريات الجولة الرابعة اضغط هنا

وأوضح الحساب الرسمي لشركة "تذكرتي" أن حجز المباريات في الأسبوع الرابع للدوري أصبح متاحا حاليًا للمباريات التالية:

وأشارت الصفحة الرسمية لشركة تذكرتي، إلى أن المباريات التي تم فتح باب حجز التذاكر لها كالتالي:

يوم 24 أغسطس

الاتحاد × البنك الأهلي.. استاد الإسكندرية.

طلائع الجيش × الإسماعيلي.. استاد جهاز الرياضة العسكرية.

يوم 25 أغسطس

الأهلي × غزل المحلة.. استاد المحلة

زد × وادي دجلة.. استاد المقاولون العرب.

بيراميدز × مودرن سبورت.. استاد الدفاع الجوي.

يوم 26 أغسطس

كهرباء الإسماعيلية × سموحة.. على استاد الإسماعيلية.

حرس الحدود × المصري.. على استاد السويس الجديد.

أما المباريات التي لم يتم الإعلان عن فتح باب حجز التذاكر فيها هي:

1- يوم 24 أغسطس.. إنبي والجونة.

2- يوم 25 أغسطس.. بتروجيت والمقاولون.

3- يوم 26 أغسطس.. الزمالك وفاركو.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري غزل المحلة بيراميدز

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

