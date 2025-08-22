المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"البرازيلي سيحظى بتركيز المنافسين".. أحمد سليمان يختار الأفضل بين ألفينا وزيزو

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:56 م 22/08/2025
زيزو وألفينا

زيزو وألفينا

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن الأفضل بين البرازيلي خوان ألفينا جناح الفريق وأحمد سيد زيزو نجم الأهلي.

وخطف ألفينا - أحد صفقات الزمالك الجديدة- أنظار الجماهير عندما شارك بديلًا أمام المقاولون العرب ثم أساسيا ضد مودرن سبورت بسبب مهاراته وقدراته الفنية.

وسجل اللاعب البرازيلي هدفه الأول مع الزمالك في الفوز على مودرن سبورت بنتيجة 2-1.

طالع مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري من هنا 

وقال سليمان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر عند سؤاله من الأفضل خوان ألفينا أم زيزو؟: "الثنائي يستطيع أن يؤدي دوره، لو زيزو موجود في الزمالك سيكون مفيدا وبالفعل حصد معنا بطولات، كذلك ألفينا سيكون له دورا مهما في الفترة القادمة".

وأضاف: "خوان ألفينا سيحظى بتركيز من جانب المنافسين نظرا لمهاراته الفردية وإمكانياته العالية".

وعن تطورات أرض 6 أكتوبر، أكد أحمد سليمان، قائلًا: "نشعر بالإحباط مما حدث، نحن نعول الكثير على فرع مدينة 6 أكتوبر، ولهذا تحرك مجلس الإدارة في كل الاتجاهات وكان آخرها الاجتماع مع وزير الإسكان ووزير الرياضة".

وتابع: "عرضنا كافة الأوراق أمام وزير الإسكان والظروف التي تعرضنا لها في الفترة الماضية، وسنقاتل بكل الطرق من أجل استرداد أرض مدينة 6 أكتوبر".

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

 

الدوري المصري زيزو أحمد سليمان خوان ألفينا

إعلان

