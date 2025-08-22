المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

اكتشافات الدوري (2).. محمد السيد "شيكا" هداف المحترفين وبصمة خاصة مع كهرباء الإسماعيلية

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:36 م 22/08/2025
محمد السيد شيكا مهاجم كهرباء الإسماعيلية

محمد السيد شيكا مهاجم كهرباء الإسماعيلية

انطلق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2025-2026، وشهدت ظهور بعض اللاعبين بمستويات جيدة في بداية المسابقة.

ويستعرض "يلا كورة" عبر سلسلة اكتشافات الدوري، أبرز اللاعبين في المسابقة المحلية، الذين لفتوا الأنظار مع انطلاق الموسم الجديد، في حلقات متتالية، على مدار الأيام المقبلة.

وشهد الموسم الجديد من الدوري، صعود فريق كهرباء الإسماعيلية، الذي يشارك لأول مرة في تاريخه، بقيادة هدافه محمد السيد "شيكا".

اكتشافات الدوري (1).. إسماعيل أوجورو "دبابة توجولية" تقود هجوم الطلائع

رحلة طويلة وهدف تاريخي.. من هو محمد السيد شيكا مهاجم كهرباء الإسماعيلية؟

سجل "شيكا" هدف كهرباء الإسماعيلية الأول في تاريخ مسابقة الدوري المصري الممتاز، بلمسة متقنة بقدمه اليمنى، في مواجهة بتروجيت، ليساهم في اقتناص نقطة التعادل بالجولة الثانية.

وخاض محمد السيد رحلة طويلة في الملاعب، حيث بدأ مسيرته في قطاع الناشئين بنادي بتروجيت، ومثل عدة أندية أبرزها: طنطا، منتخب السويس، الشرق السعودي، إيسترن كومباني والإنتاج الحربي.

وانضم شيكا لصفوف كهرباء الإسماعيلية في الموسم الماضي، ليقود فريقه للتأهل للدوري المصري الممتاز، بعدما تصدر ترتيب هدافي دوري المحترفين، برصيد 20 هدفًا خلال 23 مباراة.

بصمة دولية.. شيكا يسجل بقميص منتخب المحليين

ودفع مستوى مهاجم كهرباء الإسماعيلية المميزة المدرب وائل رياض "شيتوس"، لضمه لقائمة منتخب مصر للمحليين، لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين.

وشارك شيكا في مواجهتي جنوب أفريقيا، ورغم وداع المنتخب الوطني للتصفيات، بعد تعادله ذهابًا بنتيجة 1-1، وخسارته إيابًا بنتيجة 1-3، لكنه سجل هدف الفراعنة الوحيد بلقاء الإياب، بلمسة مميزة من على القائم القريب، داخل منطقة الجزاء.

ورغم أن فريق كهرباء الإسماعيلية أبرم عدة صفقات قبل انطلاق الموسم الجديد، لكن شيكا حافظ على مقعده في تشكيل المدرب رضا شحاتة الأساسي.

أرقام محمد السيد مهاجم كهرباء الإسماعيلية في الدوري

وشارك المهاج صاحب الـ 28 عامًا في مباريات فريقه الثلاث كاملة، وأكمل مراوغتين ناجحتين، كما منح زملائه 3 تمريرات مفتاحية، وفاز بـ 20 صراع هوائي.

إثارة الثواني الأخيرة تعيد الحياة لمباراة البنك ضد كهرباء الإسماعيلية

وحافظ فريق كهرباء الإسماعيلية على سجله خاليًا من الهزائم حتى الآن في الدوري المصري، بعد تعادله سلبيًا مع الجونة، ثم تعادله مع بتروجيت بنتيجة 2-2.

وتعادل كهرباء الإسماعيلية في الجولة الماضية مع البنك الأهلي، بهدف لكلا منهما، حيث جاء كلا الهدفين في الوقت بدل الضائع.

مباراة كهرباء الإسماعيلية القادمة
الدوري المصري كهرباء الإسماعيلية محمد السيد شيكا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521067/اكتشافات-الدوري-2-محمد-السيد-شيكا-هداف-المحترفين-وبصمة-خاصة-مع-كهرباء-الإسماعيلية", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "مصطفى جمال", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84/289" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"اكتشافات الدوري (2).. محمد السيد "شيكا" هداف المحترفين وبصمة خاصة مع كهرباء الإسماعيلية", "alternativeHeadline":"اكتشافات الدوري (2).. محمد السيد "شيكا" هداف المحترفين ", "description": "انطلق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2025-2026، وشهدت ظهور بعض اللاعبين بمستويات جيدة في بداية المسابقة. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/22/332025_8_22_16_49.webp", "keywords": "محمد السيد شيكا,الدوري المصري,كهرباء الإسماعيلية", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521067/اكتشافات-الدوري-2-محمد-السيد-شيكا-هداف-المحترفين-وبصمة-خاصة-مع-كهرباء-الإسماعيلية", "articleBody": "انطلق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2025-2026، وشهدت ظهور بعض اللاعبين بمستويات جيدة في بداية المسابقة.ويستعرض "يلا كورة" عبر سلسلة اكتشافات الدوري، أبرز اللاعبين في المسابقة المحلية، الذين لفتوا الأنظار مع انطلاق الموسم الجديد، في حلقات متتالية، على مدار الأيام المقبلة.وشهد الموسم الجديد من الدوري، صعود فريق كهرباء الإسماعيلية، الذي يشارك لأول مرة في تاريخه، بقيادة هدافه محمد السيد "شيكا".اكتشافات الدوري (1).. إسماعيل أوجورو "دبابة توجولية" تقود هجوم الطلائعرحلة طويلة وهدف تاريخي.. من هو محمد السيد شيكا مهاجم كهرباء الإسماعيلية؟سجل "شيكا" هدف كهرباء الإسماعيلية الأول في تاريخ مسابقة الدوري المصري الممتاز، بلمسة متقنة بقدمه اليمنى، في مواجهة بتروجيت، ليساهم في اقتناص نقطة التعادل بالجولة الثانية.وخاض محمد السيد رحلة طويلة في الملاعب، حيث بدأ مسيرته في قطاع الناشئين بنادي بتروجيت، ومثل عدة أندية أبرزها: طنطا، منتخب السويس، الشرق السعودي، إيسترن كومباني والإنتاج الحربي.وانضم شيكا لصفوف كهرباء الإسماعيلية في الموسم الماضي، ليقود فريقه للتأهل للدوري المصري الممتاز، بعدما تصدر ترتيب هدافي دوري المحترفين، برصيد 20 هدفًا خلال 23 مباراة.بصمة دولية.. شيكا يسجل بقميص منتخب المحليينودفع&nbsp;مستوى مهاجم كهرباء الإسماعيلية المميزة المدرب وائل رياض "شيتوس"، لضمه لقائمة منتخب مصر للمحليين، لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين.وشارك شيكا في مواجهتي جنوب أفريقيا، ورغم وداع المنتخب الوطني للتصفيات، بعد تعادله ذهابًا بنتيجة 1-1، وخسارته إيابًا بنتيجة 1-3، لكنه سجل هدف الفراعنة الوحيد بلقاء الإياب، بلمسة مميزة من على القائم القريب، داخل منطقة الجزاء.ورغم أن فريق كهرباء الإسماعيلية أبرم عدة صفقات قبل انطلاق الموسم الجديد، لكن شيكا حافظ على مقعده في تشكيل&nbsp;المدرب رضا شحاتة الأساسي.أرقام محمد السيد مهاجم كهرباء الإسماعيلية في الدوريوشارك المهاج صاحب الـ 28 عامًا في مباريات فريقه الثلاث كاملة، وأكمل مراوغتين ناجحتين، كما&nbsp;منح زملائه 3 تمريرات مفتاحية، وفاز بـ 20 صراع هوائي.إثارة الثواني الأخيرة تعيد الحياة لمباراة البنك ضد كهرباء الإسماعيليةوحافظ فريق كهرباء الإسماعيلية على سجله خاليًا من الهزائم حتى الآن في الدوري المصري، بعد تعادله سلبيًا مع الجونة، ثم تعادله مع بتروجيت بنتيجة 2-2.وتعادل كهرباء الإسماعيلية في الجولة الماضية مع البنك الأهلي، بهدف لكلا منهما، حيث جاء كلا الهدفين في الوقت بدل الضائع.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/22/332025_8_22_16_49.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 22T17:36: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-22T17:50:27+03:00", "datePublished" : "2025-08-22T17:36:00+03:00" }