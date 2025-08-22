انطلق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2025-2026، وشهدت ظهور بعض اللاعبين بمستويات جيدة في بداية المسابقة.

ويستعرض "يلا كورة" عبر سلسلة اكتشافات الدوري، أبرز اللاعبين في المسابقة المحلية، الذين لفتوا الأنظار مع انطلاق الموسم الجديد، في حلقات متتالية، على مدار الأيام المقبلة.

وشهد الموسم الجديد من الدوري، صعود فريق كهرباء الإسماعيلية، الذي يشارك لأول مرة في تاريخه، بقيادة هدافه محمد السيد "شيكا".

اكتشافات الدوري (1).. إسماعيل أوجورو "دبابة توجولية" تقود هجوم الطلائع

رحلة طويلة وهدف تاريخي.. من هو محمد السيد شيكا مهاجم كهرباء الإسماعيلية؟

سجل "شيكا" هدف كهرباء الإسماعيلية الأول في تاريخ مسابقة الدوري المصري الممتاز، بلمسة متقنة بقدمه اليمنى، في مواجهة بتروجيت، ليساهم في اقتناص نقطة التعادل بالجولة الثانية.

وخاض محمد السيد رحلة طويلة في الملاعب، حيث بدأ مسيرته في قطاع الناشئين بنادي بتروجيت، ومثل عدة أندية أبرزها: طنطا، منتخب السويس، الشرق السعودي، إيسترن كومباني والإنتاج الحربي.

وانضم شيكا لصفوف كهرباء الإسماعيلية في الموسم الماضي، ليقود فريقه للتأهل للدوري المصري الممتاز، بعدما تصدر ترتيب هدافي دوري المحترفين، برصيد 20 هدفًا خلال 23 مباراة.

بصمة دولية.. شيكا يسجل بقميص منتخب المحليين

ودفع مستوى مهاجم كهرباء الإسماعيلية المميزة المدرب وائل رياض "شيتوس"، لضمه لقائمة منتخب مصر للمحليين، لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين.

وشارك شيكا في مواجهتي جنوب أفريقيا، ورغم وداع المنتخب الوطني للتصفيات، بعد تعادله ذهابًا بنتيجة 1-1، وخسارته إيابًا بنتيجة 1-3، لكنه سجل هدف الفراعنة الوحيد بلقاء الإياب، بلمسة مميزة من على القائم القريب، داخل منطقة الجزاء.

ورغم أن فريق كهرباء الإسماعيلية أبرم عدة صفقات قبل انطلاق الموسم الجديد، لكن شيكا حافظ على مقعده في تشكيل المدرب رضا شحاتة الأساسي.

أرقام محمد السيد مهاجم كهرباء الإسماعيلية في الدوري

وشارك المهاج صاحب الـ 28 عامًا في مباريات فريقه الثلاث كاملة، وأكمل مراوغتين ناجحتين، كما منح زملائه 3 تمريرات مفتاحية، وفاز بـ 20 صراع هوائي.

إثارة الثواني الأخيرة تعيد الحياة لمباراة البنك ضد كهرباء الإسماعيلية

وحافظ فريق كهرباء الإسماعيلية على سجله خاليًا من الهزائم حتى الآن في الدوري المصري، بعد تعادله سلبيًا مع الجونة، ثم تعادله مع بتروجيت بنتيجة 2-2.

وتعادل كهرباء الإسماعيلية في الجولة الماضية مع البنك الأهلي، بهدف لكلا منهما، حيث جاء كلا الهدفين في الوقت بدل الضائع.