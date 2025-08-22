المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
اليوم الأول بدوري القسم الثاني.. تعادل كفر الزيات والسكة الحديد والإنتاج يحسمها بثنائية

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:45 م 22/08/2025
فريق بروكسي

انطلاق دوري الدرجة الثانية

انطلقت اليوم الجمعة منافسات الموسم الجديد من دوري الدرجة الثانية المصري 2025-2026 بإقامة ثلاث مباريات، جاءت نتائجها ما بين التعادل والانتصار.

التعادل تسيطر على الافتتاح

ففي المباراة الأولى، فرض التعادل الإيجابي نفسه بين مالية كفر الزيات وضيفه بروكسي بنتيجة (1-1).

وفي اللقاء الثاني، انتهت مواجهة السكة الحديد مودرن أمام الترسانة بالتعادل السلبي دون أهداف.

نتائج مباريات دوري القسم الثاني من هنا

الإنتاج الحربي يبدأ بقوة

أما المباراة الثالثة، فقد شهدت تفوق الإنتاج الحربي الذي استهل مشواره بقوة، بعد الفوز على راية الرياضي بثنائية نظيفة.

6 مباريات غداً في استكمال الجولة

وتتواصل غداً السبت منافسات الجولة الأولى بإقامة 6 مباريات، حيث يلتقي الداخلية مع ديروط، القناة مع المصرية للاتصالات، وأبو قير للأسمدة أمام المنصورة، إضافةً إلى مواجهة أسوان مع بلدية المحلة في الرابعة والنصف مساءً.

ترتيب هدافي دوري القسم الثانس من هنا

وتستكمل الجولة بمباراتي طنطا ضد بترول أسيوط في السادسة والنصف مساءً، قبل أن تختتم اليوم الكروي بمواجهة مسار أمام لافيينا إف سي في الثامنة والنصف مساءً.

الترسانة طنطا مالية كفر الزيات بترول أسيوط الإنتاج الحربي السكة الحديد دوري الدرجة الثانية بروكسي القسم الثاني المصري افتتاح الدوري راية الرياضي لافيينا إف سي

