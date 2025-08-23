المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"مش أقل من الأهلي ولا بيراميدز".. رسائل ميدو بعد فوز الزمالك أمام مودرن سبورت

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

03:11 م 23/08/2025
ميدو

أحمد حسام ميدو

عبر أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك السابق، عن سعادته بفوز الأبيض أمام مودرن سبورت، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، لحساب منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحسم نادي الزمالك تفوقه أمام نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما لحساب منافسات الجولة الثالثة من مواجهات الدوري المصري، والتي أقيمت بملعب هيئة قناة السويس.

رسائل ميدو

تمثلت رسائل أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، في الإشادة بالحفاظ على تركيز الفريق، بعيدًا عما وصفه بـ"المشاكل التي تدور حول النادي"، مبديًا سعادته بدور يانيك فيرير المدير المدير الفني للنادي، مع الفريق.

وانتقل ميدو لتحية لاعبي الزمالك، مشيدًا بالإصرار الذي ظهر من خلالهم في اللقاء أمام مودرن سبورت، وأكد على أن الأبيض ليس أقل من الأهلي أو بيراميدز، مشددًا على ضرورة الإيمان بذلك.

منشور ميدو

- "ألف مبروك فوز الزمالك واحسن حاجه حاصلة في الزمالك السنة دي زي ما قلتلكم قبل كده إن الفريق مقفول عليه كويس ومعزول تمامًا عن أي مشاكل بتدور حوالين النادي".

- "عايز أحيي فيريرا على تشكيله وتدخلاته في الماتش، عايز أحيي اللاعيبة اللي كان واضح عليهم الإصرار على المكسب واللعب بشراسة من اول دقيقة، لازم كل الماتشات تتلعب كده موت نفسك في الملعب".

- "جمهور الزمالك هيشيلك فوق دماغه أوعى حد يحط في مخك إنك أقل من أي فريق بالعكس وبكررها تاني الزمالك السنه دي مش أقل من الأهلي ولا أقل من بيراميدز لازم اللاعيبة تبقى فعلًا مؤمنه بكده".

الأهلي الزمالك الزمالك الدوري المصري أحمد حسام ميدو

