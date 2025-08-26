يستأنف نادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة نادي فاركو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك مع نظيره فاركو، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري على ستاد السلام.

مشاركة صبحي واختبار طبي لأحمد ربيع

يعود نادي الزمالك لاستئناف تدريباته اليوم، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين أمس السبت.

وعلم مراسل "يلا كورة"، أن محمد صبحي حارس مرمى الفريق، سيشارك في المران بشكل طبيعي بعدما شعر بالدوار عقب مباراة مودرن سبورت الماضية وحصل على راحة من مران الجمعة.

وسيخضع أحمد ربيع لاختبار طبي اليوم الأحد، للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد إصابته في الفترة الماضية.

ماذا فعل الزمالك في أول 3 جولات؟

حقق الزمالك الفوز في الجولة الأولى من الدوري على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-0).

تعادل الزمالك سلبياً مع نظيره المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري.

حقق الزمالك الفوز في الجولة الثالثة من الدوري على نظيره مودرن سبورت بنتيجة (2-1).

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

