كلام فى الكورة
مشاركة صبحي واختبار طبي لربيع.. الزمالك يستأنف تدريباته استعداداً لمباراة فاركو

محمد خيري

كتب - محمد خيري

03:37 م 24/08/2025
الزمالك

الزمالك

يستأنف نادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة نادي فاركو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك مع نظيره فاركو، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري على ستاد السلام.

مشاركة صبحي واختبار طبي لأحمد ربيع

يعود نادي الزمالك لاستئناف تدريباته اليوم، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين أمس السبت.

وعلم مراسل "يلا كورة"، أن محمد صبحي حارس مرمى الفريق، سيشارك في المران بشكل طبيعي بعدما شعر بالدوار عقب مباراة مودرن سبورت الماضية وحصل على راحة من مران الجمعة.

وثائق تكشف سبب دفع الزمالك عقد باتشيكو كاملا رغم وجود شرط جزائي

وسيخضع أحمد ربيع لاختبار طبي اليوم الأحد، للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد إصابته في الفترة الماضية.

ماذا فعل الزمالك في أول 3 جولات؟

حقق الزمالك الفوز في الجولة الأولى من الدوري على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-0).

تعادل الزمالك سلبياً مع نظيره المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري.

تغيير ملعب مباراة الزمالك وفاركو في الدوري

حقق الزمالك الفوز في الجولة الثالثة من الدوري على نظيره مودرن سبورت بنتيجة (2-1).

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

جدول مباريات اليوم

جدول ترتيب الدوري المصري

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري فاركو

